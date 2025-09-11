Maten som innehöll mest PFAS – svenskarna äter det varje år

Livsmedelsverket har analyserat innehållet av skadliga ämnen i svenskarnas matfavoriter. Vilken sort stack ut mest?

Det vi lägger på tallriken kan vara avgörande för vår hälsa. Bland de mest omdiskuterade finns PFAS, en grupp kemikalier som visat sig vara både svåra att bryta ned och skadliga för våra kroppar.

Livsmedelsverket har nyligen presenterat nya resultat om förekomsten av PFAS i svenska livsmedlen.

Resultatet? De flesta animaliska livsmedel innehåller låga eller inga mätbara halter av PFAS. Men en sort sticker ut, och det är en matvara som många svenskar äter varje år, speciellt under sommaren.

Vilken mat innehöll PFAS?

I Livsmedelsverket senaste analysprogram för livsmedel, genomfört under 2024, undersöktes halterna av PFAS i totalt 85 prover av animaliska livsmedel, både svenska och importerade.

Syftet var att få en tydligare bild av hur utbredd förekomsten av de fyra mest reglerade PFAS-ämnena, i vår mat.

De goda nyheterna är att vanliga livsmedel som renkött, nötkött, lammkött, importerad havsfisk, blåmusslor och konventionellt producerade ägg visade låga eller inga mätbara halter av PFAS.

Även ekologiska ägg innehöll PFAS, men på nivåer långt under gällande gränsvärden.

Men ett livsmedel utmärkte sig. Vilket?

Alla sju överskred gränsvärdena

Samtliga kräftprover från sjön Vättern visade PFAS-nivåer som låg över gränsvärdena.

Att just kräftor från Vättern innehåller höga halter PFAS är dock inget nytt. Det är sedan tidigare känt att sjöns vatten är förorenad med PFAS, troligen från industriella utsläpp och användning av brandsläckningsskum. Det är här kräftorna och fiskarna tar upp de skadliga ämnena.

Livsmedelsverkets analyser bekräftar bilden. Alla sju provtagna kräftor överskred minst ett av de fyra gällande gränsvärdena för PFAS4.

– Resultatet av analyserna bekräftar vår kunskap om att PFAS finns i miljön men koncentreras framför allt i fisk från förorenade sjöar. Fortsatta årliga provtagningar kommer att ge oss en tydligare bild av PFAS-halterna i livsmedel som produceras i olika delar av Sverige, säger Petra Bergkvist, handläggare vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Hur är PFAS skadligt?

PFAS är en stor grupp konstgjort framställda kemikalier, i dag finns det omkring 15 000 olika PFAS-ämnen.

De kallas för evighetskemikalier eftersom att de inte bryts ner i naturen.

PFAS finns i mark, vatten, djur, livsmedel och även i människor.

PFAS kan skada levern, ge förhöjda blodfetter, lägre födelsevikt hos barn, tarmsjukdomar, sköldkörtelrubbningar, vissa cancerformer, nedsatt fertilitet, kvinnliga hormonella problem.

Då ska du inte äta kräftor

Trots de höga halterna PFAS i kräftor från Vättern har man valt att inte införa förbud mot försäljning. Istället rekommenderas följande:

Barn, ungdomar, gravida, ammande eller den som planerar bli gravid bör inte äta fisk eller kräftor från Vättern mer än 2 och 3 gånger per år. Övriga vuxna bör hålla sig till max 12 gånger per år.