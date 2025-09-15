Din hund kan ha ADHD – tecknen att hålla utkik efter

Precis som för människor kan hundar ha uppmärksamhetsstörning. Ett nytt screeningverktyg ska nu identifiera hundar som har potentiell risk för ADHD utifrån vissa kriterier.

Visste du att hundar, precis som människor, kan ha Attention Deficit Hyperactivity Disorder, alltså ADHD? På svenska översätts tillståndet till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.

Nytt test kan identifiera hundar med risk för ADHD

Forskare vid ett universitet i Ungern har nu tagit fram ett typ av screeningtest för att identifiera hundar som har potentiell risk för ADHD.

Testet klassificerar hundar som "riskgrupper" om de uppvisar några typiska symtom.

Dess symtom är bland annat oförmåga att fokusera, rastlöshet, impulsiva handlingar och svårigheter att utföra uppgifter, skriver engelska Independent.

1 900 hundar testades

I Ungern testades nästan 1 900 olika hundar, och av dessa hundar uppfyllde 79 kriterierna som skulle kunna tyda på ADHD.

Denna siffra är jämförbar med hur vanligt ADHD är hos vuxna människor.

– Denna prevalens är förvånansvärt lik den som har rapporterats hos vuxna med ADHD, medan prevalensen är något högre hos barn och ungdomar, säger Dr. Márta Gácsi, forskare vid Eötvös Loránd universitet i Ungern i ett uttalande.

Hundraserna som löper större risk

Testet visade även att raser som Schäfer och Border Collie löper större risk för att fylla kriterierna om de får otillräckligt med motion eller uppmärksamhet.

Forskare varnar dock för att screeningtestet inte är ett fristående diagnosverktyg och kräver ytterligare expertkunskap för att sätta en diagnos, skriver engelska Independent.