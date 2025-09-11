77 000 personer blev utan vård – fick aldrig kallelse

Det svenska vårdsystemet bygger på att alla ska ha tillgång till vård, men nya siffror visar något helt annat.

I Sverige är hälsokontroller en viktig del av en fungerande vård. Sjukdomar kan upptäckas i tid, ibland för de som inte ens har visat symptom.

Vad händer när systemet brister? När tusentals människor inte blir kallade?

En ny analys visar att det har skett ett omfattande misslyckande i det svenska vårdsystemet, som kan få allvarliga konsekvenser om det inte rättas till.

77 000 kvinnor blev inte kallade

Under 2024 glömdes 77 000 kvinnor i åldrarna 24 till 70 år till det avgörande HPV-testet, som används för att förebygga livmoderhalscancer. Det visar en analys från professor Joakim Dillner vid Karolinska institutet.

Dillner ansvarar även för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

– Regionerna behöver åtgärda det snarast möjligt. De behöver nå ut till dessa kvinnor och se till att de blir testade, säger han till Läkemedelsvärlden.

HPV-testet är betydligt bättre än det äldre cellprovet, på att upptäcka risk för cancer. Enligt forskningen är risken att utveckla cancer cirka tio gånger högre hos kvinnor som inte genomgått ett HPV-test – och allra störst är risken för dem som aldrig har testats.

Nyinflyttade kvinnor hårdast drabbade

Analysen visar att över hälften som inte kallats är de som nyligen flyttat eller saknar svenskt personnummer.

I stället har de ett samordningsnummer, vilket tycks ha gjort att de inte fångats upp av de automatiserade kallelsesystemen.

Gamla metoden räknades som aktuell

Utöver de som saknar personnummer finns det nästan 10 000 som har testats, men med den äldre metoden. Dessa kvinnor har felaktigt räknats som kallade, trots att metoden inte längre anses ge tillräckligt bra skydd.

Forskning visar att ett negativt HPV-test innebär sju gånger lägre risk för livmoderhalscancer än ett negativt cellprov.

Vad är lösningen?

Joakim menar att ett brett utskick av HPV-hemtester kan vara lösningen, eftersom många regioner redan infört detta med goda resultat. Hemtest har visat sig öka testdeltagandet, särskilt för dem som tidigare avstått.

I dag tas cirka 700 000 HPV-test per år. Att nå ytterligare 500 000 – däribland de 77 000 som aldrig kallades och de 400 000 som inte dök upp, är enligt Dillner möjligt, men kräver krafttag, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Sverige har som mål att bli första landet i världen att utrota livmoderhalscancer, som enligt planen ska vara nått senast 2028. Men då krävs det att ingen faller mellan stolarna.

Fakta om HPV HPV är en förkortning för "humant papillomvirus" och är ett mycket vanligt virus.

Vissa HPV-typer kan orsaka kondylom eller leda till cellförändringar som i värsta fall kan utvecklas till cancer.

Dessa cancertyper kan ibland drabba livmoderhalsen, slidan, vulvan, penisen, munnen, svalget och ändtarmen.

HPV sprids genom sexuell kontakt och det är ofta svårt att veta om man blivit smittad. Källa: 1177