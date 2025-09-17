​Det har pågått ett råttkaos vid ett Ibis Budget-hotell i Birmingham. En råtta ska ha klättrat upp för en hotellgästs ben, något kedjan nu gått ut och bett om ursäkt för.





En man reste från Nordirland till Birmingham och checkade in på ett Ibis Budget-hotell i staden. Enligt mannen ska detta ha varit det enda hotellet han kunde boka vid tillfället.

Men han fick inte det välkomnandet han hade hoppats på.

Råtta klättrade upp för hotellgästens ben

Det ska ha kryllat av råttor vid entrén och en gnagare ska till och med ha klättrade upp för hans ben vid entrén.

Mannen blev mycket äcklad av händelsen och rapporterade incidenten till hotellpersonalen, skriver Birmingham Live.

Mannens fyra nätter kostade över 200 pund, vilket motsvara nästan 2 525 kronor.

Ibis Budget ber om ursäkt

Nu har hotellkedjan bett om ursäkt och mannen har fått alla pengar tillbaka.

Hotellet menar att råttangreppet orsakats av den sopstrejk som pågick i området och att problemet endast var tillfälligt.

De hävdar även att de vidtagit åtgärder för att lösa det "tillfälliga problemet".

– Vi vill betona att detta var ett tillfälligt problem begränsat till utomhusområden, utan rapporter om eller problem med skadedjur inomhus i våra lokaler, säger en representant för Ibis Budget, Birmingham Centre till Birmingham Live och fortsätter: