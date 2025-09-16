Tullverket har återigen stoppat fejkade Labubus med en ogiltig CE-märkning från att komma in på svensk mark. Nu uppmanar Tullverket svenskarna att vara eftertänksamma när de köper dockorna.

Labubus är en hårig figur i olika färger, oftast hängande i en nyckelring. Den har blivit extremt populär senaste halvåret både bland barn och vuxna.

En äkta Labubu köps via Pop Marts app eller hemsida. Men de är ofta slutsålda och man kan behöva köa i månader för att lägga beslag på en.

Tullverket har stoppat tusentals fejk Labubus

Eftersom efterfrågan är så hög har det börjat skapas massa piratkopior på dockan, som kan innehålla farliga plaster.

Nu har tusentals piratkopier stoppats i tullen från att komma in på svensk mark. På Facebook skriver Tullverket att de hittills stoppat 2 300 fejkade Labubus, även kallat Lafufus.

De fejkade Labubusen har en ogiltig CE-märkning vilket gör att produktsäkerheten inte kan garanteras.

Tullverkets varning till svenskarna: "Var uppmärksam"

Anledningen till att det skapas och säljs så många fejkade Labubus är att det finns stora summor pengar att tjäna på dem.

"Var uppmärksam innan du köper en Labubu. Är priset för bra för att vara sant, så är det troligen också det.", skriver Tullverket.