Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Tullverket

Tullverkets uppmaning till svenskarna: "Var uppmärksam"

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 08:43
Uppdaterad: 16 sep. 2025, kl. 08:44
Bild på Tullverket och en Labubu.
Tullverkets varning till svenskarna: "Var uppmärksam" Foto: Jessica Gow/TT/Henrik Montgomery/TT

Tullverket har återigen stoppat fejkade Labubus med en ogiltig CE-märkning från att komma in på svensk mark. Nu uppmanar Tullverket svenskarna att vara eftertänksamma när de köper dockorna.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Tullverket, Sverige

Labubus är en hårig figur i olika färger, oftast hängande i en nyckelring. Den har blivit extremt populär senaste halvåret både bland barn och vuxna.

En äkta Labubu köps via Pop Marts app eller hemsida. Men de är ofta slutsålda och man kan behöva köa i månader för att lägga beslag på en. 

LÄS MER: Man sålde choklad med knark – döms till fängelse

Tullverket har stoppat tusentals fejk Labubus

Eftersom efterfrågan är så hög har det börjat skapas massa piratkopior på dockan, som kan innehålla farliga plaster.

Annons

Nu har tusentals piratkopier stoppats i tullen från att komma in på svensk mark. På Facebook skriver Tullverket att de hittills stoppat 2 300 fejkade Labubus, även kallat Lafufus.

De fejkade Labubusen har en ogiltig CE-märkning vilket gör att produktsäkerheten inte kan garanteras.

LÄS MER: Din hund kan ha ADHD – tecknen att hålla utkik efter

Tullverkets varning till svenskarna: "Var uppmärksam"

Anledningen till att det skapas och säljs så många fejkade Labubus är att det finns stora summor pengar att tjäna på dem. 

"Var uppmärksam innan du köper en Labubu. Är priset för bra för att vara sant, så är det troligen också det.", skriver Tullverket.

LÄS MER: Ica ger bort gratis födelsedagspresenter till din hund

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:04
Nyheter
/ Inrikes

Fyra miljarder till skolan nästa år

Idag
08:57
Nyheter
/ Inrikes

Ica-kunderna bunkrar vara efter varning: "Snart slut"

Idag
08:43
Nyheter
/ Inrikes

Tullverkets uppmaning till svenskarna: "Var uppmärksam"

Idag
08:02
Nyheter
/ Inrikes

Sveriges arbete med globala mål sågas

Idag
07:44
Nyheter
/ Inrikes

Bara ett av åttio större skyddsrum rustat

Idag
07:24
Nyheter
/ Inrikes

Fler tåg kom i tid i sommar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons