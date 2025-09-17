Bubs kommer att genomföra en stor förändring på sitt godis. Den nya designen kommer att säljas från och med vecka 37 i butikerna. Här får du veta vad som berörs.

Bubs är ett populärt godismärke som länge varit omtyckt i Sverige. Det senaste året har godiset även gjort succé i USA och under 2024 rådde det brist på godis från Bubs.

I dag har man ökat produktionen i fabriken i Jönköping och tillverkar i dag mer godis än tidigare.

Stor förändring för Bubs – godiset som berörs

Under onsdagen avslöjade Bubs att deras hypade varumärke kommer att genomgå en förändring, godiset kommer nämligen få en ny design.

Bubs kommer även att lansera en klädkollektion så att alla Bubs-godisälskare kommer kunna ha på sig sitt favoritgodis. Kollektionen kommer vara unisex och består bland annat av hoodies, collegetröjor, bucket hats, t-shirts och kepsar.

– Att Bubs nu lanserar sin allra första klädkollektion känns som ett naturligt nästa steg. Vårt godis har länge varit en snackis, nu vill vi ge chansen att bära sin kärlek till Bubs på utsidan också, säger Helena Sandström, marknadschef på Orkla Snacks, i ett pressmeddelande.

Så kommer nya designen se ut

Uttrycket med den nya designen kommer att bli något helt annat. Det kommer vara mer lekfullt och göra varumärket mer enhetligt, skriver Bubs. Men godisets smak och textur kommer att förbli desamma.

Alla produkter kommer att samlas under nya Bubs-varumärket, vilket betyder att Goody försvinner.

Bubs-skallen kommer även att få en tydligare design och lyftas fram.

– Genom att samla alla produkter under varumärket Bubs skapar vi en tydligare koppling mellan vårt lösgodis och våra godispåsar och stärker samtidigt Bubs som huvudvarumärke. Vårt mål är att göra det enklare för konsumenterna att känna igen sina favoriter och förknippa dem direkt med Bubs. Och precis som vårt godis vill vi att varumärket ska kännas färgstarkt, bubbligt och omöjligt att motstå, säger Helena Sandström i ett pressmeddelande.