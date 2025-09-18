21 600 kronor mer för vatten – om du bor här

Vattenpriserna blir dyrare runt om i Sverige, både i kranen och om man bygger nytt. Vilken kommun berörs mest?

Vatten är något vi ofta tar för givet. Men faktum är att runt om i Sverige märks nu en tydlig prisökning för att ansluta sig till kommunens vatten- och avloppssystem.

För hushåll som redan kämpar med höga levnadskostnader kan vattenräkningen bli nästa överraskning.

I vissa kommuner handlar det om hundralappar mer i månaden, och andra om tusentals kronor extra när man bygger nytt.

Så vad gäller?

Här blir vatten dyrare

Från 1 januari 2026 höjs VA-taxan i Höganäs med ytterligare åtta procent, både den fasta och rörliga avgiften. Det innebär att en vanlig villaägare får betala omkring 78 kronor mer i månaden.

Men för den som bygger nytt är ökningen betydligt mer. Anslutningsavgiften, som inte höjts på över 21 år, höjs med hela 30 procent.

För en nybyggd villa på 150 kvadratmeter innebär det en prislapp som stiger från knappt 50 000 kronor till drygt 64 000 kronor. För flerbostadshus kan ökningen bli över 21 000 kronor.

Orsaken? Ett åldrande ledningsnät, ökade kostnader och nya krav på säkerhet och vattenberedskap. Och enligt kommunalråd Peter Schölander är det helt enkelt dags att investera.

– Vi måste steppa upp och få en bättre vattenberedskap. Vi har ett slitet ledningsnätet där det måste göras åtgärder, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Trenden syns i hela landet

Höganäs är inte ensamma om höjningen. Faktum är att VA-taxorna har ökat i snitt med 11 procent i hela Sverige under 2025, uppger Svenskt Vatten.

För en normalfamilj i ett "Typhus A" innebär det en årskostnad på 11 658 kronor, eller snarare 972 kronor per månad. I flerfamiljshus ligger månadskostnaden på 600 kronor per lägenhet.

Och även om årets höjning är något lägre än toppåret 2024, då ökningen låg på 14 procent, är det fortsatt historiskt höga nivåer.

Varför blir vattnet dyrare?

Det finns flera anledningar till varför vattenpriserna skjuter i höjden och dessa är:

Klimatförändringar. Skyfall och stigande grundvattennivåer kräver uppdaterade system.

Åldrande infrastruktur. Många kommuner har gamla ledningar som behöver bytas ut.

EU-krav. Hårdare regler kring kvaliteten på vattnet samt avloppsrening.

Ökade kostnader. Högre priser på energi, arbetskraft och råvaror.

Investeringsbehov. Kommuner måste bygga ut och förstärka VA-system för framtiden.

Samtidigt ska taxorna följa självkostnadsprincipen, vilket betyder att de inte får ge vinst, men måste täcka alla kostnader för underhåll, drift och investeringar, enligt Svenskt Vatten.

Stora skillnader mellan olika områden i Sverige

Det finns fortfarande stora gap i vad vatten kostar, beroende på var i landet man bor. Storstadskommuner har oftast lägre avgifter tack vare stordriftsfördelar, vilket betyder att fler invånare delar på kostnaden.

Men skillnaderna minskar. Kommuner nära storstäder har haft de snabbaste höjningarna senaste åren, vilket innebär att prisnivåerna börjar sakta men säkert, jämnas ut.

Vad väntar framåt?