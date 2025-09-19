EU: Rysk luftkränkning farlig provokation

EU och Nato riktar skarp kritik mot Ryssland sedan ryska stridsplan kränkt Estlands luftrum i tolv minuter. Estland hänvisar till Natos artikel 4 för ett krismöte om luftkränkningen då tre plan av typ Mig-31 flög in över Finska viken.

”Ryska stridsplan kränkte estniskt luftrum tidigare i dag. Nato besvarade (kränkningen) omedelbart och hindrade de ryska flygplanen”, skriver militäralliansen Natos talesperson Allison Hart på X.

De ryska stridsflygen av den moderna typen Mig-31 är bland annat utplacerade på en militärbas i Kaliningradregionen, och kan bestyckas med hypersoniska robotar.

”Detta är ytterligare ett exempel på vårdslöst ryskt beteende – och visade på Natos möjlighet att besvara (kränkningen)”, konstaterar Hart.

Estland vill att Natos medlemsländer kallas samman enligt militäralliansens artikel 4, som anger att försvarsalliansens medlemmar ska samråda brådskande när ett medlemsland känner sig hotat.

”Full solidaritet”

Även EU:s utrikeschef Kaja Kallas, som tidigare varit Estlands premiärminister, varnar för att den ryska luftkränkningen var en ”extremt farlig provokation”.

”EU står enad i full solidaritet med Estland”, säger Kallas som också är EU-kommissionens vice ordförande. Hon konstaterar att händelsen innebär en eskalering av redan tidigare hög anspänning i regionen.

Estlands utrikesminister Margus Tsakhna säger att Ryssland redan kränkt estniskt luftrum fyra gånger i år.

— Dagens intrång, där tre stridsflyg tog sig in i vårt luftrum, är en enastående provokation, säger Tsakhna.

Efter det att de ryska stridsflygplanen flög in i Estlands luftrum utan tillstånd kallades på fredagen den ryske chargé d’affaires och delgavs en formell protest, uppger utrikesdepartementet i Estland.

Kristersson: mycket uppseendeväckande

Det ryska intrånget kommer efter det att det uppgetts att över 20 ryska drönare kränkt Polens luftrum tidigare i september och skjutits ned av Natoplan.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson kallar kränkningen av Estlands luftrum ”mycket uppseendeväckande”:

”Denna händelse liksom andra nyliga ryska kränkningar av Nato-länders luftrum illustrerar än en gång allvaret i det ryska hotet mot europeisk säkerhet och att vår och Natos beredskap konstant testas", skriver Kristersson i ett uttalande och säger att det svenska flygvapnet är redo att agera vid liknande händelser: