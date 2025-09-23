Försökte mörda Trump – nu döms Ryan Routh, 59

Den 59-årige mannen som åtalats för att ha planerat att skjuta Donald Trump fälls nu av en amerikansk jury.

Ryan Routh, 59, åtalades för att ha planerat att skjuta Donald Trump och fälls nu av en amerikansk jury.



Det var den 15 september förra året som livvaktsstyrkan Secret service upptäckte en gevärsmynning som stack ut genom ett staket riktat mot den golfbana i Florida där Trump gick en runda.

Ryan Routh flydde med geväret

Routh flydde med geväret när han upptäcktes och greps senare och några skott mot Trump hann inte avlossas.

På tisdagskvällen den 23 september meddelade juryn att Routh bedöms skyldig på alla punkter, enligt uppgifter från Expressen.