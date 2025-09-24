Världens mäktigaste mediemogul kommer från Australien, nämligen Rupert Murdoch. Nyheter24 har tagit reda på svaren till de mest googlade frågorna om miljardären.

Rupert Murdoch ålder – hur gammal är han?

Affärsmannen och miljardären Rupert Murdoch föddes den 11 mars 1931. Det betyder att han fyller 95 år i början av 2026.

Rupert Murdoch familj – har han barn?

Murdoch har sex barn: Prudence, Elisabeth, James, Lachlan, Chloe och Grace, uppger SVT.

Rupert Murdoch med två av sina barn, sönerna Lachlan Murdoch (t.v) och James Murdoch (t.h). Foto: Joel Ryan/AP/TT

Rupert Murdoch fru – är han gift?

Ja, vid en ålder av 93 år satsade Murdoch på kärleken och gifte sig med frun Elena Zhukova, vilket bland andra Aftonbladet rapporterat om.

Det var Rupert Murdochs femte giftemål. Han har tidigare varit gift med:

Patricia Booker mellan 1956 och 1967 Anna Maria Torv mellan 1967 och 1999 Wendi Deng mellan 1999 och 2013 Jerry Hall mellan 2016 och 2022 Elena Zhukova 2024 –

Han har dessutom hunnit med att förlova sig med Ann Lesley Smith, men förlovningen bröts efter bara ett par veckor, uppger tidningen.

Rupert Murdoch med frun Elena Zhukova. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Känner Rupert Murdoch Donald Trump?

Huruvida Murdoch och USA:s president Donald Trump känner varandra är inte känt. Däremot briserade nyheten om att Trump stämmer Rupert Murdoch sommaren 2025.

Nyheter24 kunde då, med hänvisning till The Wall Street Journal, rapportera om bakgrunden till varför Trump lämnade in en stämningsansökan gentemot Murdoch. Det handlade om att Trump ansåg att Murdochs företag publicerat ett brev med ”snuskigt” innehåll som sägs ha skickats från Donald Trump till den dömda, och numera avlidna, sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

”Jag ser fram emot att få Rupert Murdoch att vittna i min stämning mot honom och hans ’skithög’ till tidning, WSJ. Det blir en intressant upplevelse", skrev Trump på Truth Social.

Foto: Angelina Katsanis/AP/TT

Vad är Rupert Murdoch känd för?

Rupert Murdoch är av många ansedd som världens alla mäktigaste mediamogul. Han är grundare, huvudägare och styrelseordförande i några av mediabranschens största företag.

Vilka företag äger Rupert Murdoch?

Rupert Murdoch är inte minst känd för skapandet och etableringen av bolag så som News Corporation, där han tidigare axlat rollen som vd i vad som anses vara världens största och mäktigaste medieföretag.

Han är även grundare och ägare av Fox Corporation, som bland annat producerar Fox News.

Familjen Murdoch, med Rupert i spetsen, äger också Sky News och tidningarna The Wall Street Journal, New York Post, The Times of London, The Sun, The Times och The Sunday Times, något Svenska Dagbladet rapporterat.

Stämde Prins Harry Rupert Murdoch?

När Trump stämde Murdoch och hans företag var det inte första gången. Storbritanniens prins Harry har även han varit i luven på mediemagnaten.

Prins Harry anklagade Murdochs tidning The Sun och den numera nedlagda News of The World for att ha använt olagliga metoder genom att hacka hans telefon och illegalt avlyssnat hans privata samtal för att samla in uppgifter om honom för att kunna publicera.

Foto: Frank Franklin II/AP/TT

Det handlade om omkring 200 artiklar publicerade mellan 1996 och 2011 som prins Harry menade innehöll information som måste ha samlats in på olagligt vis.

I januari 2025 rapporterade SVT om att prinsen och Rupert Murdochs tidning The Sun nått en förlikning, varpå domstolsprocessen avslutades.

– Detta är en monumental seger. News Group har i dag erkänt att The Sun, flaggskeppet för Rupert Murdochs brittiska medieimperium, verkligen har använt sig av illegala metoder, sa prinsens advokat David Sherborne utanför domstolen, enligt SVT.

Exakt vad förlikningen innefattar är inte känt men enligt prinsens advokat ska det röra sig om en ursäkt och en ”avsevärd summa pengar”.

Hur blev Rupert Murdoch rik?

Murdoch byggde sitt imperium under flera decennier genom att köpa upp mängder med bolag.

När Rupert Murdochs pappa avled 1952 tog han över The News, som då var en liten lokal tidning som hans pappa ägt. Under 1960-talet köpte Murdoch upp flera lokala tidningar, inklusive The Sunday Times som då fanns i Perth, Australien samt The Daily Mirror belägen i Sydney, Australien. Det uppger The New York Times.

Rupert Murdoch 1977. Foto: AP/TT

1969 klev han för första gången in på den brittiska mediemarknaden när han förvärvade The News of The World och The Sun.

1973 tog han klivet in på den amerikanska marknaden när han köpte medieföretaget News Corporation, detta genom att införskaffa både The San Antonio Express och The San Antonio News – företag han i dag inte längre äger, enligt The New York Times.

1981 köpte Rupert Murdoch de två brittiska tabloiderna The Times och The Sunday Times. 1985 köpte han även filmstudion 20th Century Fox. Året därefter, 1986, införskaffade han Fox i sitt mediestall.

De kommande decennierna införskaffade Murdoch fler bolag och utökade sina andelar i bolag som tillsammans gör honom till världens mäktigaste mediemogul.

Foto: Susan Walsh/AP/TT

Kommer Rupert Murdoch från Australien?

Ja, Murdoch är född och uppvuxen i Melbourne, Australien.

Äger Rupert Murdoch The Sun och The Times?

Ja, tidningarna The Sun och The Times är några av tabloiderna och företagen som ingår i familjen Murdochs mediestall.

Vill Rupert Murdoch köpa Tiktok?

Enligt flera amerikanska uppgifter, bland annat pretendent Donald Trump själv, ska ett antal miljardärer, däribland Rupert Murdoch och Michael Dell, grundare av datorföretaget Dell, vara intresserade av att värva sociala medie-plattformen Tiktok i USA.

– Jag tror att de kommer att vara med i den gruppen av investerare med ett par andra väldigt bra och framstående personer, ska Trump ha sagt i en intervju med Fox News enligt Aftonbladet.

Michael Dell grundade dataföretaget Dell. Nu ryktas han vara en av många investerare som vill förvärva Tiktok. Foto: Evan Vucci/AP/TT

SVT uppger även att ett konsortium där bland andra Murdoch, Dell, Larry Ellisson (grundare av Oracle), Marc Andreessen och Ben Horowitz (grundare av riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz) samt Silver Lake Management ingår, ska vara de som vill köpa Tiktok.

Rupert Murdoch net worth – hur rik är han?