Försvunna systrar hittade vid liv i USA – efter 36 år

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 11:46
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 14:30
Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Ted S. Warren/TT

I december 1989 hittades 28-åriga Marina Ramos mördad i öknen i Arizona, USA. Vid tiden försvann även hennes två små döttrar spårlöst.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Nu, 36 år senare, har flickorna identifierats och visar sig vara vid liv, rapporterar Fox News.

Hittades övergivna på toalett

Den 12 december 1989 hittades Marina Ramos död efter att ha knivhuggits flera gånger. Eftersom hon saknade id-handlingar kunde hon inte identifieras.

Två dagar efter mordet hittades två flickor övergivna på en offentlig toalett i en park i Kalifornien. Eftersom ingen kunde identifiera dem blev de adopterade av en familj i Ventura County, där de växte upp tillsammans, ovetande om sin biologiska familj.

36 år senare ledde en DNA-träff till att utredarna kunde bekräfta deras identitet som Marinas döttrar.

Försvunna systrar hittade vid liv – efter 36 år

Systrarna kontaktades av mordutredaren Lori Miller som berättade sanningen om deras bakgrund.

– Jag blev ledsen när jag fick veta att min biologiska mamma är död och att jag aldrig kommer att kunna träffa henne. Men det kändes bra att veta att jag faktiskt hade släktingar där ute som brydde sig om mig och letade efter mig, även om jag inte visste om det, säger en av systrarna. 

Systrarna har nu återförenats med sin biologiska familj.

