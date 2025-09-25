Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Olof K Gustafsson

Olof K Gustafsson allvarligt sjuk i amerikanskt fängelse

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 10:28
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 10:44
Olof K Gustafsson på två bilder från Marbella.
Olof K Gustafsson levde tidigare i Marbella i Spanien. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Olof K Gustafsson har varit "nära döden" i amerikanskt fängelse. 32-åringen sitter fängslad på MDC i Los Angeles i väntan på dom, anklagad för bedrägeri och penningtvätt.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Olof K Gustafsson, USA

Olof K Gustafsson var tidigare vd för Escobar Inc, ett företag registrerat i Puerto Rico, som sägs äga rättigheterna till knarkkungen Pablo Escobars namn. 

Ett bolag som han nu sålt. 

LÄS MER: Elon Musk är världens rikaste man – vägrar ge dottern pengar

Olof K Gustafsson i Marbella innan han greps. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT
Olof K Gustafsson i Marbella innan han greps. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Olof K Gustafsson utelämnades till USA

Men i december 2023 greps svensken i sitt hem i Malaga, misstänkt för bland annat bedrägeri och penningtvätt. 

Annons

I mars 2025 fick USA igenom sitt krav på att få Gustafsson utlämnad till USA, där han står åtalad för mer än 100 brott. 

32-åringen har erkänt penningtvätt och bedrägeri i en federal domstol, men väntar fortfarande på sin dom. I väntan på sitt straff, sitter han på fängelset MDC i Los  Angeles. 

LÄS MER: Använd inte BankID om detta händer – storbankens varning

I dag sitter Olof K Gustafsson fängslad i USA. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT
I dag sitter Olof K Gustafsson fängslad i USA. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

Sjuk i fängelset

Expressen rapporterar nu att Olof K Gustafsson, enligt egen utsagao, varit svårt sjuk i fängelset och att han vårdats på intensiven efter att ha drabbats av akut lunginflammation och andningsvikt. 

– Jag var nära döden... Låg sjuk i 10 dagar tills jag fick sjukvård av fängelset, säger han i ett skriftligt uttalande till tidningen och fortsätter: 

– Jag kunde inte andas. 

Enligt uttalandet mår han bättre i dag, även om han inte är helt återställd. 

MISSA INTE: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:02
Nyheter
/ Utrikes

Explosion vid kärnkraftverk – bombplan nedskjutet

Idag
11:00
Nyheter
/ Utrikes

Sarkozy döms – tog emot pengar från Gaddafi

Idag
10:28
Nyheter
/ Utrikes

Olof K Gustafsson allvarligt sjuk i amerikanskt fängelse

Idag
08:58
Nyheter
/ Utrikes

Vita huset anklagar vänstern efter skott mot ICE

Idag
08:02
Nyheter
/ Utrikes

Larmet: Nordkorea kan ha två ton höganrikat uran

Idag
05:16
Nyheter
/ Utrikes

Lula da Silva om ”kemin” med Trump

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons