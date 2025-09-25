Olof K Gustafsson allvarligt sjuk i amerikanskt fängelse

Olof K Gustafsson var tidigare vd för Escobar Inc, ett företag registrerat i Puerto Rico, som sägs äga rättigheterna till knarkkungen Pablo Escobars namn.
Ett bolag som han nu sålt.
Olof K Gustafsson utelämnades till USA
Men i december 2023 greps svensken i sitt hem i Malaga, misstänkt för bland annat bedrägeri och penningtvätt.
I mars 2025 fick USA igenom sitt krav på att få Gustafsson utlämnad till USA, där han står åtalad för mer än 100 brott.
32-åringen har erkänt penningtvätt och bedrägeri i en federal domstol, men väntar fortfarande på sin dom. I väntan på sitt straff, sitter han på fängelset MDC i Los Angeles.
Sjuk i fängelset
Expressen rapporterar nu att Olof K Gustafsson, enligt egen utsagao, varit svårt sjuk i fängelset och att han vårdats på intensiven efter att ha drabbats av akut lunginflammation och andningsvikt.
– Jag var nära döden... Låg sjuk i 10 dagar tills jag fick sjukvård av fängelset, säger han i ett skriftligt uttalande till tidningen och fortsätter:
– Jag kunde inte andas.
Enligt uttalandet mår han bättre i dag, även om han inte är helt återställd.