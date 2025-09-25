Olof K Gustafsson allvarligt sjuk i amerikanskt fängelse

Olof K Gustafsson har varit "nära döden" i amerikanskt fängelse. 32-åringen sitter fängslad på MDC i Los Angeles i väntan på dom, anklagad för bedrägeri och penningtvätt.

Olof K Gustafsson var tidigare vd för Escobar Inc, ett företag registrerat i Puerto Rico, som sägs äga rättigheterna till knarkkungen Pablo Escobars namn.

Ett bolag som han nu sålt.

Olof K Gustafsson i Marbella innan han greps. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Olof K Gustafsson utelämnades till USA

Men i december 2023 greps svensken i sitt hem i Malaga, misstänkt för bland annat bedrägeri och penningtvätt.

I mars 2025 fick USA igenom sitt krav på att få Gustafsson utlämnad till USA, där han står åtalad för mer än 100 brott.

32-åringen har erkänt penningtvätt och bedrägeri i en federal domstol, men väntar fortfarande på sin dom. I väntan på sitt straff, sitter han på fängelset MDC i Los Angeles.

I dag sitter Olof K Gustafsson fängslad i USA. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

Sjuk i fängelset

Expressen rapporterar nu att Olof K Gustafsson, enligt egen utsagao, varit svårt sjuk i fängelset och att han vårdats på intensiven efter att ha drabbats av akut lunginflammation och andningsvikt.

– Jag var nära döden... Låg sjuk i 10 dagar tills jag fick sjukvård av fängelset, säger han i ett skriftligt uttalande till tidningen och fortsätter:

– Jag kunde inte andas.