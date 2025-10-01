Nya råd: Ta ut kontanter – så mycket pengar ska du ha hemma

En studie som publicerats av Europeiska centralbanken, ECB, råder hushåll att ha kontanter hemma.

Redan i januari 2024 gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med en rekommendation till svenska folket att ha kontanter hemma, vid händelse av kris. Rådet då var att ha pengar för en vecka hemma, och gärna i mindre valörer.

Även Erik Thedéen, chef för Riksbanken, har vid flera tillfällen tryckt på hur viktigt det är med kontanter, och att ha kontanter hemma.

Riksbankschef Erik Thedéen. Foto: Johan NIlsson/TT

Bankföreningen: Kontaters funktion begränsad

Några som inte håller med är Bankföreningen, som för en månad sedan gick ut och marginaliserade kontanters betydelse.

– Kontanter har en roll i vårt samhälle. Det är riksbankens betalmedel, men som funktion för kris och beredskap är den ganska begränsad, sa Peter Göransson, senior rådgivare på Bankföreningen till Sveriges Radio då.

Euro. Foto: Vidar Ruud/TT

Pengar hemma för 72 timmar

Istället tycker Göransson att kortbetalning och Swish borde göras säkrare för olika former av störningar.

Men nu går även ECB ut med en rekommendation om att hushållen ska se till att ha pengar hemma, efter att de genomfört en studie.

Enligt studien bör alla personer ha mellan 70 och 100 euro hemma, ungefär mellan 770 och 1 100 kronor, för att täcka grundläggande behov i 72 timmar.