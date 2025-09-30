Sedan tidigare är det känt att en ny lag träder i kraft med start den 1 oktober 2025. Det innebär att en ny a-kassa införs då villkoren för ersättning och ersättningsnivåer förändras för de som befinner sig i arbetslöshet.
Nyheter24 redogjorde för ett par veckor sedan för hur ersättningsnivån kan komma att skilja sig.
Viktigt att vidta åtgärder – det ska du göra
Den stora frågan är hur detta kommer att påverka dig som individ?
I ett pressmeddelande redogör nu Folksam för att det är viktigt att se över vilket skydd man har och vilken typ av ersättning man kan vara berättigad till om man blir av med jobbet. Bland annat är en inkomstförsäkring att föredra, vilket kan komma att bli en avgörande faktor för din plånbok.
– Vi kan konstatera att antalet personer som utnyttjat sin inkomstförsäkring i samband arbetslöshet ökat markant. Så länge arbetslösheten inte är noll har en inkomstförsäkring stor betydelse och ökar den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet för väldigt många, säger Tobias Scharin, chef facklig försäljning centralt på Folksam.
Folksam uppmanar: Gör dessa tre saker
För att öka möjligheten till större utbetalningar vid arbetslöshet uppmanas du, av Folksam, att agera på följande tips:
- Se till att vara medlem i a-kassan.
- Se till att vara medlem i ett fackförbund. Hos de flesta ingår en obligatorisk inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan. Se vad som gäller i ditt medlemskap.
- Se till att ha ett buffertsparande.
Det innebär den nya a-kassan och så påverkas du
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen rapporterar att det under 2024 var 290 000 personer i Sverige som fick totalt 21,5 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning från olika a-kassor. Det var en ökning av det totala beloppet med hela 39 procent jämfört med året innan. Därtill var det 55 000 svenskar fler som fick a-kassa under 2024 jämfört med 2023.
Förändringarna av a-kassan innebär krasst att fler kan få ersättning men att beloppen väntas minska, uppger Folksam.
– I tider när arbetslösheten är hög är det viktigt att vidta åtgärder som lindrar den ekonomiska smällen om du skulle bli av med ditt jobb. Att ha a-kassa och en inkomstförsäkring har alltid varit viktigt men med de nya reglerna som nu införs för a-kassan är det ett bra tillfälle att se över sitt skydd vid arbetslöshet och vilken ersättning man är berättigad till, säger Tobias Scharin, chef facklig försäljning centralt på Folksam, i pressmeddelandet.