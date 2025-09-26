En 75-årig kvinna har gripits i Japan sedan hon erkänt att hon i två årtionden haft sin döda dotter i frysen.

Utredarna fann kroppen i en frysbox på tisdagen, sedan mamman gått in på en polisstation i prefekturen Ibaraki för att rapportera saken.

Obduktion ska försöka fastställda dödsorsaken

Dottern låg i knästående position i boxen, uppger en anonym polistalesperson. Enligt talespersonen var den döda född 1975 och skulle i dag ha varit i 50-årsåldern om hon varit vid liv. En obduktion ska nu försöka fastställa dödsorsaken.