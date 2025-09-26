Trump om Putin: ”Dödar utan anledning”

USA:s president Donald Trump skärper åter tonen mot sin ryske kollega Vladimir Putin, rapporterar The Kyiv Independent.

I uttalanden till medierna på torsdagen riktade Trump ovanligt hård kritik mot Putin för det pågående kriget i Ukraina:

– Jag är mycket missnöjd med vad Ryssland gör och vad president Putin gör, sade Trump till reportrar i Ovala rummet i Vita huset.

– Jag har inte gillat det alls. Han dödar människor helt utan anledning.

”Bombar allt”

USA:s ton har blivit mer kritisk sedan Trumps försök att medla fred mellan Ryssland och Ukraina blivit resultatlösa. Kreml har avvisat krav på eldupphör och fortsatt med sina luftangrepp på ukrainska städer. Ukraina har svarat med bland annat drönarangrepp på ryska oljeraffinaderier.

– De gör det väldigt dåligt med tanke på att de satsat allt. Deras ekonomi går åt skogen. De bombar allt men tar väldigt lite territorium, Jag tycker att det är mycket dåligt för Rysslands anseende, sade Trump.

Spänningar växer

Tidigare i veckan hade Trump ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under FN:s generalförsamling. Trump sade då att Ukraina ”har möjlighet att kämpa och ta tillbaka hela sitt ursprungliga territorium” – med europeiskt stöd. Han upprepade det då han sedan fick frågan om Ukraina kan ta tillbaka det territorium som Ryssland ockuperat:

– Ja, de har en chans.