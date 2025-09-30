Vad som först verkade som ett tryggt köp visade sig vara något helt annat. Ett dolt fel säljaren undanhöll ledde till en extra kostnad på över 230 000 kronor för köparen. Vad gäller egentligen?

Att köpa begagnade fordon kan vara ett bra sätt att spara pengar, men bara om allt faktiskt står rätt till. För många köpare är förtroendet för säljaren helt avgörande, speciellt när det gäller stora summor som bilar eller husvagnar. Men vad händer när det som utlovats inte stämmer, och när fel gömmer sig?

I ett nyligen inträffat fall i Norge ställdes just detta på sin spets, vad som började som en till synes trygg affär slutade med en tvist och ett dyrt bakslag.

Dold fuktskada – köparen blev "lurad"

En privatperson från Bergen, Norge, valde att köpa en fyra år gammal Adria Alpina-husvagn från en säljare för hela 350 000 norska kronor, motsvarande cirka 330 000 svenska kronor. I annonsen stod det att husvagnen knappt hade använts och att samtliga fukttester var gjorda. Köpet verkade stabilt och tryggt, men snart visade det sig att något inte stod rätt till, rapporterar Motor.no.

Annons

Köparen begärde efter köpet att få ta del av de testresultat som påstods visa att husvagnen var fri från fukt. Men inga dokument kunde till en början visas upp. För att vara säker beställde köparen ett eget fukttest, och resultatet var inte lika roligt.

Tester visade omfattande fuktskador från tidigare läckage som inte hade åtgärdats korrekt. I vissa delar av konstruktionen var träet så angripet att det hade blivit mjukt.

Det var först ett halvår senare som säljaren skickade ett äldre läckagetest, ett test som hade genomförts nästan ett år före försäljningen. Där framgick det tydligt att husvagnen redan då hade stora fuktproblem. Att säljaren inte informerat om detta före försäljningen blev avgörande för ärendets gång.

234 000 kronor i reparationskostnader

Efter att ha tagit husvagnen till en verkstad visade det sig att skadorna var så allvarliga att det skulle krävas omfattande reparationer. Prislappen? Hela 234 000 norska kronor, motsvarande 220 000 svenska kronor, vilket är mer än två tredjedelar av vad köparen först betalade för husvagnen, enligt Motor.no.

Annons

Tvisten togs sedan vidare till Allmänna reklamationsnämnden, som bedömde att säljaren hade dolt ett väsentligt fel. Köparen fick till slut rätt att häva köpet och återfå hela beloppet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad gäller när man köper begagnat med dolt fel?

I Sverige gäller olika regler beroende på om säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Vid köp mellan privatpersoner är det alltid köplagen som gäller.

Annons

Enligt den lagen ansvarar säljaren för fel som finns vid köpet, även om det visar sig först efteråt – om det kan visas att säljaren har känt till, eller borde ha känt till, felet men ändå inte nämnt det till köparen.

Ett dolt fel definieras som ett fel som:

Förelåg vid köpet.

Inte upptäcktes vid en normal undersökning.

Och inte heller har informerat säljaren.

Om dessa kriterier är uppfyllda kan köparen ha rätt till prisavdrag, ersättning eller häva köpet helt, enligt Köplagen 17-21 §.