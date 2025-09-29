Nya varningssystem på vägarna – bilister uppmanas vara på tå

Trots mängden viltstängsel på vägarna ökar viltolyckor kraftigt i Sverige. Nu satsar Trafikverket på nya varningssystem, men trafikanterna måste också ta sitt ansvar.

Fler vägsträckor får nu ny teknik som kan varna för vilda djur i närheten. Men även om skylten blinkar tom, betyder det inte att du är ensam på vägen.

Svenska vägar korsas varje dag av älgar, rådjur och andra djur, ofta helt utan förvaring. För många förare är det först efter en olycka som faran känns verklig.

Nu rustar Trafikverket upp arbetet med att minska risken för viltolyckor, och tekniken som används är på väg att förändra hur vi kör. Vad gäller?

Nya varningssystem på vägarna

Under 2024 anmäldes hela 64 792 viltolyckor på svenska vägar, vilket är den högsta siffran på tio år, rapporterar M Sverige.

I takt med den höga siffran har Trafikverket, i över ett decennium, testat en teknik som varnar bilister när djur närmar sig vägbanan.

Systemet bygger på sensorer som känner av rörelse i speciella områden längs vägen, och när ett djur rör sig där, aktiveras digitala varningsskyltar för att uppmärksamma trafiken.

Johan Rydlöv, ekolog och sakkunnig på avdelningen Landskap på Trafikverket, tycker att systemet i grunden fungerar, särskilt på vägsträckor där viltolyckorna är många. Ett exempel är E45 i Jämtland, där tekniken använts i flera år med goda resultat, enligt Vi Bilägare.

Bilister sänker farten när varningen aktiveras, vilket minskar risken för olyckor rejält.

Trafikverket planerar nu att installera systemen på ytterligare ett tiotal vägsträckor runt om i Sverige. Vilket de menar är en kostnadseffektiv lösning, jämfört med exempelvis bygga broar eller tunnlar för djurpassage.

Men även om skylten blinkar, är det inte alltid som bilisten ser något djur.

Bilister uppmanas vara vaksam

Tekniken är inte utan sina utmaningar. Vissa upplever att systemet ger falsklarm, men Trafikverket menar att varningarna oftast är berättigade, även om djuret inte är direkt synligt.

– Ja, det förekommer falsklarm. Det är något vi jobbar med hela tiden med de här systemen. Men vi ser också när vi följer upp detta att det ofta står djur i zonen som föraren inte alltid ser, säger Johan Rydlöv till Vi Bilägare.

– Man ska vara beredd på att när larmet går kan det plötsligt komma ett djur som du inte har sett.