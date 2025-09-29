Biljätten i konkurs efter 168 år – hundratals blir utan jobb

Nu har ännu ett stort bilföretag försatts i konkurs. Den ledande biljätten har funnits i 168 år och 700 anställda kommer påverkas av konkursen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om den tyska biltillverkaren som försattes i konkurs tidigare i år. Nu har det blivit dags för ytterligare en biljätte att gå i konkurs efter 168 år. Denna gång är det ett världsledande bilföretag som tillverkar låssystem till var tredje ny bil.

Bilföretaget uppfann det moderna centrallåset

Det var detta företag som uppfann det moderna centrallåset till dagens bilar och i dag levererar de låssystem till en rad bilmärken världen över. Men det är tuffa tider, och nu går tyska Kiekert AG i konkurs.

"Kiekerts intelligenta lås- och drivsystem för ökad säkerhet, bekvämlighet och effektivitet finns nu i fordon världen över. Vart tredje låssystem för dörrar världen över är baserat på en produktdesign som utvecklats av Kiekert", skriver företaget på sin hemsida.

700 anställda påverkas av konkursen

I dagarna beslutade tingsrätten i tyska Wuppertal att företaget ska försättas i konkurs, vilket även NTV rapporterat om.

Bolaget dotterbolag kommer däremot under påverkas, men 700 anställda på låstillverkningen drababs av konkursen. Totalt har koncernan 4 500 anställda, skriver Carup.

År 2012 köptes företaget upp av inesiska bildelstillverkaren Lingyun, och ledningen menar nu att det är orsaken bakom konkursen.

– Konkursen är konsekvensen av att den kinesiska ägaren inte har tillhandahållit ytterligare medel och inte har uppfyllt sina ekonomiska skyldigheter på hundratals miljoner euro, säger bolagets vd Jérôme Debreu i ett uttalande som Carup tagit del av.

De amerikanska sanktionerna slog hårt mot företaget

De amerikanska sanktionerna slog hårt med det kinesiskägda bolaget och framtiden är nu oviss. Tullarna på bildelar har även påverkat bolagets ekonomiska sits.

– Aktieägaren som drabbas av sanktionerna nekar oss tillgång till viktiga marknader och finansiering, vilket avsevärt äventyrar vår affärsverksamhet, säger Jérôme Debreu.