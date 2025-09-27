Polisen: Bötesfällan i trafiken kan kosta dig 1 000 kronor

Har du koll på vad man inte bör göra för att inte åka dit på en saftig böter?

Det finns små missar i trafiken, och så finns det de som kostar. Även om du tror att du gör något hjälpsamt, kan resultatet bli en bot som svider i plånboken.

Nu går polisen ut med en tydlig varning efter en incident som slutade med en oväntad böteslapp.

Blinkade med helljus – fick böter

Under en trafikkontroll i Jämtland nyligen stoppade polisen en bilist som flera gånger blinkade med helljuset mot mötande trafik. Syftet? Att varna andra förare om att polisen stod längre fram och genomförde kontroller.

Men istället för att ses som en god gärning blev gesten kostsam. En polispatrull som var på väg till platsen mötte bilen – och reagerade direkt på det intensiva blinkandet. Föraren stoppades och tilldelades en böter på 1 000 kronor.

Men det var inte själva varningen som låg bakom boten. I Sverige är det i sig inte olagligt att varna andra trafikanter för exempelvis nykterhetskontroll. Däremot är det förbjudet att använda bilens helljus på ett sätt som kan blända andra – och det var just detta som blev den fällande omständigheten.

– Man stannade bilen och gav personen böter. Nu var det visserligen inte helt mörkt, men man får ändå inte använda helljuset på det viset, säger Niklas Stjernlö vid polisen i Östersund till Carup.

Foto: Ulf Palm/TT

Polisen: "Vi är inte där för att bötfälla"

Polisen i Jämtland betonar att kontrollerna inte görs för att dela ut böter, utan för att öka säkerheten på vägarna. Att försöka varna andra trafikanter kan i vissa fall leda till att personer som kör påverkade slipper upptäcks, men potentiellt allvarliga följder.

– Att varna andra för att det är en poliskontroll är egentligen inget brott. Det är hur strålkastarna har använts. Sedan är det bara rent ut sagt dumt att göra så här. Vi står inte i trafiken för att bötfälla folk. Man vet aldrig vem det är man varnar. Det kan vara någon som är påverkad och orsakar en olycka längre fram, fortsätter han till Carup.

Det kan du också få böter för i trafiken

Att använda helljuset felaktig är långt ifrån det enda som kan ge böter. Här är några andra förseelser:

Mobilanvändning vid ratten kan ge 1 500 kronor i böter.

Inte använda bilbälte kan ge 1 500 kronor i böter.

Köra mot rött ljus kan straffas med 3 000 kronor i böter och indraget körkort.

Att hålla för kort avstånd till bilen framför kan ge upp till 2 000 kronor i böter, enligt Polisen.