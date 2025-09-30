Den 3 maj 2007 försvann treåriga Madeleine McCann under en familjesemester i Praia da Luz i Portugal.

Madeleine McCann ligger och sover på hotellrummet tillsammans med sina två syskon när föräldrarna Kate Healey och Gerry McCann äter middag på en restaurang i närheten. När Kate kommer tillbaka till rummet vid 22-tiden på kvällen är Madeleine borta.

Madeleine McCanns misstänkte mördare släppt på fri fot

Fallet har förblivit olöst, trots att den tyske medborgaren Christian Brückner, 49, varit huvudmisstänkt sedan 2020. Enligt BBC ska Brückner i samband med Madeleines försvinnande ha befunnit sig i närheten av hotellet som familjen bodde på. Enligt den tyske åklagaren Hans Christian Wolters är Madeleine med största sannolikhet död.

49-åringen är sedan tidigare dömd för flera sexuella övergrepp på barn, och har även avtjänat ett fängelsestraff för att ha våldtagit en 72-årig kvinna år 2005. Den 17 september 2025 släpptes Brückner på fri fot, och har för första gången valt att medverka i en intervju med Sky News.

Madeleine McCann försvann under en familjesemester i Portugal 2007. Foto: Armando Franca/TT

Christian Brückner i intervju: "Blir övervakad dygnet runt"

Brückner har aldrig varit formellt anklagad för något brott i samband med Madeleines försvinnande, men åklagaren säger sig ha bevis som talar för att Brückner ligger bakom det hela. Bevisen har däremot aldrig varit tillräckligt starka för att väcka åtal mot 49-åringen.

49-årige Christian Brückner har pekats ut som huvudmisstänkt i Madeleine McCann-fallet. Foto: Stella Pictures

Sedan Brückner släpptes på fri fot den 17 september måste han bära elektronisk fotboja och har även fått sitt pass indraget. I intervjun med Sky News uttalar sig 49-åringen för första gången offentligt sedan han lämnade fängelset.

– Jag vill att man slutar med den här häxjakten mot mig och ger mig mitt liv tillbaka. Jag känner mig inte fri. Jag har den här fotbojan och blir övervakad av polis dygnet runt, säger Brückner till nyhetskanalen.

Han får även frågan om han mördat Madeleine.

– Mina försvarsadvokater har sagt åt mig att inte uttala mig om det ämnet och tyvärr måste jag rätta mig efter det, säger han.