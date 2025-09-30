Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ikea

Ikeas priser kan höjas – av Trumps tullar

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 10:25
Ikeas priser kan höjas. Foto: Stella Pictures & Mark Schiefelbein/TT

Ikea påverkas av Trumps tullar.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Ikea, Donald Trump

Förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att tullar på vissa länder för läkemedel, lastbilar, möbler samt köks- och badrumsinredning kommer att höjas. 

"Vi kommer att införa 50-procentiga tullar på alla köksluckor, badrumsmöbler och tillhörande produkter, med start den 1 oktober 2025. Dessutom kommer vi att ta ut en tull på 30 procent på stoppade möbler", skriver Trump i ett inlägg på plattformen Truth Social

Meddelandet kommer trots uppmaningar från amerikanska företag om att Vita huset inte ska införa ytterligare tullar, skriver BBC

USA:s president Donald Trump har meddelat att tullar på vissa länder för bland annat möbler kommer att höjas. Foto: Evan Vucci/TT

LÄS MER: O'Learys-restaurang i konkurs efter 14 år – har miljonskulder

Ikeas priser kan höjas – av Trumps tullar

USA är Ikeas näst största marknad, och i över 40 år har företaget sålt möbler i landet, skriver Reuters. Enligt Trump är de nya avgifterna på köks- och badrumsmöbler, såväl som andra möbler, ett svar på höga importnivåer.

USA är Ikeas näst största marknad. Foto: Magnus Lejhall/TT

De höjda tullarna kan ställa till det för Ikeas verksamhet, som nu reagerar på Trumps beslut. I ett mejl till TT varnar de för att Ikeas kunder nu kan drabbas av högre priser, men garanterar samtidigt att Ikeas priser fortsättningsvis kommer att vara överkomliga.

"Vi utvärderar hela tiden situationen, men vårt mål är att påverkan på våra priser ska bli minimal", står det i mejlet. 

LÄS MER: Flygbolag i konkurs – alla flyg ställs in

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:44
Nyheter
/ Inrikes

V vill ha klart besked från Hatt

Idag
10:38
Nyheter
/ Inrikes

Infrastrukturplanen i punktform

Idag
10:25
Nyheter
/ Inrikes

Ikeas priser kan höjas – av Trumps tullar

Idag
10:08
Nyheter
/ Inrikes

S vill miljardsatsa på jobb till unga

Idag
10:02
Nyheter
/ Inrikes

Trippel attack mot haven: "Påverkar alla"

Idag
09:38
Nyheter
/ Inrikes

Kritik mot utebliven tågsatsning: "Tondövt”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons