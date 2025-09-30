Förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att tullar på vissa länder för läkemedel, lastbilar, möbler samt köks- och badrumsinredning kommer att höjas.
"Vi kommer att införa 50-procentiga tullar på alla köksluckor, badrumsmöbler och tillhörande produkter, med start den 1 oktober 2025. Dessutom kommer vi att ta ut en tull på 30 procent på stoppade möbler", skriver Trump i ett inlägg på plattformen Truth Social.
Meddelandet kommer trots uppmaningar från amerikanska företag om att Vita huset inte ska införa ytterligare tullar, skriver BBC.
Ikeas priser kan höjas – av Trumps tullar
USA är Ikeas näst största marknad, och i över 40 år har företaget sålt möbler i landet, skriver Reuters. Enligt Trump är de nya avgifterna på köks- och badrumsmöbler, såväl som andra möbler, ett svar på höga importnivåer.
De höjda tullarna kan ställa till det för Ikeas verksamhet, som nu reagerar på Trumps beslut. I ett mejl till TT varnar de för att Ikeas kunder nu kan drabbas av högre priser, men garanterar samtidigt att Ikeas priser fortsättningsvis kommer att vara överkomliga.
"Vi utvärderar hela tiden situationen, men vårt mål är att påverkan på våra priser ska bli minimal", står det i mejlet.