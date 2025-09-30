Ikea påverkas av Trumps tullar.

Förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att tullar på vissa länder för läkemedel, lastbilar, möbler samt köks- och badrumsinredning kommer att höjas.

"Vi kommer att införa 50-procentiga tullar på alla köksluckor, badrumsmöbler och tillhörande produkter, med start den 1 oktober 2025. Dessutom kommer vi att ta ut en tull på 30 procent på stoppade möbler", skriver Trump i ett inlägg på plattformen Truth Social.

Meddelandet kommer trots uppmaningar från amerikanska företag om att Vita huset inte ska införa ytterligare tullar, skriver BBC.

USA:s president Donald Trump har meddelat att tullar på vissa länder för bland annat möbler kommer att höjas. Foto: Evan Vucci/TT

Ikeas priser kan höjas – av Trumps tullar

USA är Ikeas näst största marknad, och i över 40 år har företaget sålt möbler i landet, skriver Reuters. Enligt Trump är de nya avgifterna på köks- och badrumsmöbler, såväl som andra möbler, ett svar på höga importnivåer.

USA är Ikeas näst största marknad. Foto: Magnus Lejhall/TT

De höjda tullarna kan ställa till det för Ikeas verksamhet, som nu reagerar på Trumps beslut. I ett mejl till TT varnar de för att Ikeas kunder nu kan drabbas av högre priser, men garanterar samtidigt att Ikeas priser fortsättningsvis kommer att vara överkomliga.