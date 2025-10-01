Nyheter24
Ulf Kristersson

Ulf Kristersson om Greta Thunbergs konvoj: "Åk hem"

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 12:58
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 13:19
Greta Thunberg och Ulf Kristersson
Ulf Kristersson är inte imponerad av Greta Thunbergs resa till Gaza. Foto: Emilio Morenatti/TT & Stefan Jerrevång/TT

Gazakonvojen Global Sumud Flotilla närmar sig Gaza. Svenskarna ombord vill ha skydd från regeringen, men Ulf Kristersson anser att gruppen ska avbryta sin resa.
– Åk hem. Besök inte Gaza, säger han.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Ulf Kristersson, Greta Thunberg, Gaza

Statsminister Ulf Kristersson (M) är på plats i Köpenhamn för ett möte med andra europeiska stats- och regeringschefer. Samtidigt närmar sig aktivisterna ombord på Gazakonvojen Gaza, och befinner sig i det område där de senast stoppades.

Kristersson säger att många länder ser med stor oro på de risker människor utsätter sig själva för genom att åka till Gaza:

— Regeringen har med en tydlighet som inte kan missförstås sagt att vi i tio års tid avråder från alla resor till Gaza. Samtliga resor till Gaza. Följ den uppmaningen.

Greta Thunberg på väg till Gaza

Konvojen består av runt 40 båtar med flera hundra aktivister, journalister och parlamentariker ombord. Flera svenskar, bland dem Greta Thunberg, finns med på resan som påbörjades i Barcelona i slutet av augusti.

Konvojens mål är att bryta Israels blockad av Gaza och leverera nödhjälp.

I juni stoppades Thunberg och andra aktivister av Israel på internationellt vatten, väster om Gaza. De fördes till israeliskt förvar och skickades senare hem.

