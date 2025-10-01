Gazakonvojen Global Sumud Flotilla närmar sig Gaza. Svenskarna ombord vill ha skydd från regeringen, men Ulf Kristersson anser att gruppen ska avbryta sin resa.

– Åk hem. Besök inte Gaza, säger han.

Statsminister Ulf Kristersson (M) är på plats i Köpenhamn för ett möte med andra europeiska stats- och regeringschefer. Samtidigt närmar sig aktivisterna ombord på Gazakonvojen Gaza, och befinner sig i det område där de senast stoppades.

Kristersson säger att många länder ser med stor oro på de risker människor utsätter sig själva för genom att åka till Gaza:

— Regeringen har med en tydlighet som inte kan missförstås sagt att vi i tio års tid avråder från alla resor till Gaza. Samtliga resor till Gaza. Följ den uppmaningen.

Greta Thunberg på väg till Gaza

Konvojen består av runt 40 båtar med flera hundra aktivister, journalister och parlamentariker ombord. Flera svenskar, bland dem Greta Thunberg, finns med på resan som påbörjades i Barcelona i slutet av augusti.

Konvojens mål är att bryta Israels blockad av Gaza och leverera nödhjälp.