Starka protester mot Israel världen över: "Världskriminell"

Starka reaktioner och protester har brutit ut världen över efter efter att Israel bordat biståndskonvojen under torsdagen. I Sydamerika kallas Benjamin Netanyahu för "världskriminell".

Reaktionerna är starka världen över efter att den internationella biståndskonvojen Global Sumud Flotilla blev bordad av Israel under torsdagen.

Demonstrationer har brutit ut i bland annat Mexiko, Spanien, Grekland, Italien, Tunisien och Turkiet. Italienska fackföreningar har till och med utlyst strejk i protest mot bordningen.

Runt 15 svenskar finns ombord på fartyget, däribland Greta Thunberg. Foto: TT

Här kallas Netanyahu för kriminell

Sydamerikanska ledare har gått hårt åt Israel. Colombias president Gustavo Petro har utvisat israeliska diplomater och kallat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för ”världskriminell”. Venezuelas regering beskriver Israels agerande som en ”feg pirathandling” och anklagar landet för att använda svält som ett krigsverktyg.

EU-länderna har varit mer försiktiga i sina uttalanden. Spanien, Italien och Sverige har uttryckt oro, men också betonat vikten av att aktivisterna behandlas med respekt och utan våld.

I en skriftlig kommentar till TT säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) att ”utrikesdepartementet följer situationen noggrant”.

Israels FN-ambassadör Danny Danon försvarar ingripandet och skriver på X att konvojen är ett politiskt utspel snarare än ett humanitärt initiativ, och de har erbjudit alternativa vägar för bistånd via israeliska hamnar.