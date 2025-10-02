Allt om Charlie Hunnam: Flickvän, barn, längd & tv-serier

Skådespelaren Charlie Hunnam har medverkat i en uppsjö av populära filmer och tv-serier. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om den populära britten.

Charlie Hunnam ålder – hur gammal är han?

Den brittiska skådespelaren Charlie Hunnam föddes den 10 april 1980 i Newcastle upon Tyne i England. Det betyder att han blir 46 under våren 2026.

Charlie Hunnam längd – hur lång är han?

Enligt den egna biografin på filmsajten IMDb mäter Hunnam 183 centimeter.

Charlie Hunnam 2025. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Hur såg Charlie Hunnam ut som ung?

Det är många som undrar hur Charlie Hunnam såg ut i yngre dagar.

Annons

Charlie Hunnam när han promotar filmen ”Nicholas Nickleby” 2002. Foto: Stella Pictures

Charlie Hunnam (i mitten) med Glenn Close (t.v) och John Mayer (t.h) 2005. Foto: Kathy Willens/AP/TT

Vilka filmer och serier har Charlie Hunnam medverkat i?

Hunnam har medverkat flera filmer och serier. Här är ett axplock av ett antal storfilmer han medverkat i, enligt IMDb:

Annons

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire

Last Looks

The Gentlemen

Triple Frontier

Papillon

King Arthur: Legend of the Sword

Pacific Rim

Därtill har Hunnam också medverkat i ett antal tv-serier, så som Undeclared och Shantaram.

Är Charlie Hunnam med i Sons of Anarchy?

Ja, Charlie Hunnam är välkänd för sin insats i den hyllade och omtyckta tv-serie Sons of Anarchy. Han spelar då Jackson "Jax" Teller, vicepresidenten i motorcykelklubben Sons of Anarchy som kretsar kring medlemmarna och hur de hanterar konflikter med rivaliserande gäng.

Annons

Serien skapades av Kurt Sutter och sändes mellan 2008 och 2014.

Utöver Charlie Hunnam medverkar även skådespelare som Katey Sagal, Mark Boone Junior, Kim Coates, Tommy Flanagan, Ryan Hurst, Maggie Siff, Ron Perlman och Drea de Matteo.

Charlie Hunnam och Kurt Sutter 2014. Foto: Paul A. Hebert/AP/TT

Charlie Hunnam och Katey Sagal 2013. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Theo Rossi, Charlie Hunnam, Tommy Flanagan, Kim Coates under inspelningen av Sons of Anarchy. Foto: Stella Pictures

Är Charlie Hunnam med i Peaky Blinders?

Många verkar vara av uppfattningen att Hunnam medverkar i den hyllade serien Peaky Blinders. Men faktum är att han inte medverkar alls i serien.

Annons

Däremot medverkar andra välkända britter, inte minst Cillian Muprhy och Tom Hardy där den förstnämnda innehar huvudrollen som Thomas "Tommy" Shelby och Hardy spelar rollen som Alfie Solomons.

Cillian Muprhy och Tom Hardy medverkar båda i Peaky Blinders. Det gör däremot inte Charlie Hunnam. Foto: Stella Pictures

Var bor Charlie Hunnam?

2016 rapporterade TheMostExpensiveHomesBlog.com att Hunnam köpt ett stort hus i Hollywood Hills för 2,7 miljoner dollar.

Huruvida han bor kvar i samma fastighet är i dagsläget inte känt. Men av allt att döma bor han kvar i USA.

Vad är Charlie Hunnams riktiga namn?

Charlie Hunnams fullständiga namn är Charles Matthew Hunnam.

Annons

Har Charlie Hunnam fru eller flickvän?

Enligt den amerikanska sajten People har Hunnam en relation med flickvännen Morgana McNelis. De rapporterar att paret varit tillsammans i över två årtionden.

2020 fick Hunnam frågan om han planerar att gifta. Svaret blev då att det inte var viktigt för honom.

– Hon känner inte samma sak. Hon är väldigt ivrig. Jag gör det eftersom att det är viktigt för henne, men jag har inga större romantiska känslor inför det, sa han då enligt People.

Än så länge verkar det alltså som att något äktenskap ännu inte ingåtts.

Charlie Hunnam med partnern Morgana McNelis på Emmy Awards 2025. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Har Charlie Hunnam barn?

Huruvida Hunnam har några barn är inte känt.

Annons

Är Charlie Hunnam med i Monster: The Ed Gein Story på Netflix?

Ja, Charlie Hunnam spelar den dömda mördaren i Netflix-serien Monster: The Ed Gein Story som har premiär den 3 oktober 2025.

Serien är baserad på verkliga händelser och kretsar kring huvudpersonen Ed Gein, spelad av Charlie Hunnam, och hans brott.

Charlie Hunnam i rollen som Ed Gein i Netflix-serien. Foto: Stella Pictures

Har Charlie Hunnam Instagram?