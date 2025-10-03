En olaglig U-sväng, en tom förarstol och en minst sagt förvirrad polispatrull. Vad gör man?

I en förort i San Francisco blev ett till synes vanligt trafikbrott en fråga om juridik, ansvar och teknik – som lämnade både polis och allmänhet med fler frågor än svar.

Körde olagligt – men bilen var tom

Tidigt en lördagsmorgon i San Bruno, en mindre stad strax söder om San Francisco, var den lokala polisen ute på en rutinmässig insats mot rattfylleri. Plötsligt noterade den bil som gjorde en olaglig U-sväng rakt framför patrullen. Ingen ovanligt i sig, tills bilen stoppades.

När polisen närmade sig bilen och tittade in genom rutan möttes de av en tom förarstol. Bilen, en förarlös taxi, körde helt autonomt och saknade en mänsklig förare. Händelsen dokumenterades i ett inlägg på polisens medier, där en man med viss förundran konstaterade: "Ingen förare, inga änder, ingen aning".

Då det inte finns någon för att ta emot böter i ett självkörande fordon, kunde polisen inte utfärda någon ordningsbot, trots att en trafikregel bröts, det rapporterar AP News.

Väckt starka reaktioner

Händelsen har väckt en del reaktioner på sociala medier. Inlägget har genererat hundratals kommentarer, där många ifrågasätter varför inte företaget bakom bilen kunde hålla ansvarig. Andra undrade hur polisens ens lyckades få fordonet att stanna.

Enligt San Bruno-polisen handlade det om att kontakta Waymos supportteam, som då kunde fjärrstyra situationen.

En talesperson från Waymo, taxibolaget, meddelade senare att företagen utreder incidenten internt, samtidigt som man samarbetar med tillsynsmyndigheter för att förbättra sina system. Waymo, som är ett dotterbolag till Googles moderbolag Alphabets, har under senaste åren expanderat sina självkörande taxitjänster, enligt AP News.