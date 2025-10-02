Ny körkortsregel införs 15 januari – så påverkas du

En ny körkortsregel i Sverige införs den 15 januari 2026. Nyheter24 har pratat med Transportstyrelsen om allt du behöver känna till om nya den regeln.

Från januari 2026 väntar förändringar som kan göra körkortsprocessen betydligt smidigare för vissa personer. Det har nyligen beslutats om nya regler som rör medicinska krav vid körkortstillstånd, efter ett uppdrag från regeringen.

Men vad innebär den nya regeln i praktiken, och hur påverkar det dig?

Ny körkortsregel från januari 2026

Från och med den 15 januari 2026 försvinner det tidigare kravet på läkarintyg för personer med adhd och autism när de ansöker om körkortstillstånd. Det meddelar Transportstyrelsen efter att ha gjort en omfattande översyn av sina medicinska föreskrifter.

Annons

Beslutet innebär att personer med dessa diagnoser inte längre kommer att bedömas utifrån själva diagnosen i sig, utan enbart utifrån eventuella andra medicinska tillstånd som kan påverka körförmågan. Kravet på läkarintyg slopas därmed för en stor grupp, något som enligt Transportstyrelsen både förenklar processen för individen och minskar trycket på hälso- och sjukvården.

I en intervju med Nyheter24 förklarar Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen, att regeln införs främst för att förenkla processen:

– Utredningen har handlat om att se över de medicinska kraven för körkort för personer med adhd och autism, och att förenkla förfarandet vid prövning av körkortstillstånd, förklarar hon.

Foto: Erik Simander/TT

Anledningen? Fler diagnoser, mer administration

Under senaste åren har antalet barn och unga med adhd- eller autismdiagnos ökar kraftigt. Enligt Socialstyrelsen hade över tio procent av pojkarna och sex procent av flickorna i Sverige en adhd-diagnos redan 2022, rapporterar Transportstyrelsen.

Annons

Ökningen har lett till att allt fler behövt lämna in läkarintyg i samband med körkortsansökan, vilket i sig är en process som i många fall är onödig.

Transportstyrelsens statistik visar nämligen att över 99 procent av dem som lämnar in läkarintyg ändå får godkänt. Dessutom finns inget tydligt forskningsstöd som pekar på att själva diagnoserna adhd eller autism i sig medför en ökad olycksrisk i trafiken.

Fokuset flyttas

En viktig förändring är att Transportstyrelsen nu väljer att fokusera på de faktorer som faktiskt påverkar säkerheten i trafiken. Det innebär att det fortsatt kan krävas en medicinsk prövning, men då endast via andra tillstånd som påverkar körförmågan negativt, inte adhd eller autism i sig.

Annons

– Den medicinska bedömningen visar att det inte är de symptom som är typiska vid adhd eller autismspektrumtillstånd som påverkar körförmågan negativt. Istället är det andra samtidiga tillstånd som kan påverka körförmågan negativt, säger Josefin Hallenberg.

Vad betyder detta i praktiken?

För den som har adhd eller autism blir ansökningsprocessen för körkortstillstånd enklare. Man slipper kontakta en läkare och vänta på intyg, något som både sparar tid, pengar och minskar stress.

Samtidigt påminner Transportstyrelsen om att själva kraven för körkort inte förändras. Den som vill ta körkort måste fortfarande genomföra utbildningen, klara kunskapsprovet och köra upp – precis som alla andra.

Men det kommer även minska arbetet för hälso- och sjukvården.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kortfattat: Det innebär den nya regeln