Taxi kom för sent – krävs nu på 21 000 kronor

En umebo bokade en taxi i hopp om att den skulle vara i tid, något som sedan fick henne att missa något väldigt viktigt. Nu krävs taxibolaget på 21 000 kronor.

Tider då varje minut räknas, och en taxi kommer för sent, kan få stora konsekvenser. För en kvinna i Umeå handlade det inte om en sen taxibil, utan om en förlorad möjlighet att ta farväl. Nu har ärendet hamnat på myndighetsnivå.

Väntade i en timme – kräver 21 000 kronor

En kvinna från Umeå bokade en taxi i somras som skulle anlända klockan 05:00 på morgonkvisten. Målet var att ta sig till flygplatsen i god tid för att hinna med ett flyg som skulle ta henne vidare till en begravning, som skulle äga rum utomlands, närmare bestämt i Aruba, det rapporterar Folkbladet.

Men taxin som skulle köra henne kom inte som planerat. Istället blev det nära en timmes försening.

Samtidigt som hon väntade kontaktade kvinnan taxibolaget, som meddelade att bilen var på väg men att föraren hade kört fel. När bilen väl anlände var det redan för sent. Kvinnan tvingades då köpa en ny flygbiljett till Arlanda, men trots detta missade hon ändå sin anslutning till Aruba.

Foto: Oscar Olsson/TT

Förlorade 28 340 kronor – efter förseningen

Totalkostnaden landade till slut på 28 340 kronor. Enligt kvinnan gick taxibolaget med på att ersätta summan, uppdelat mellan bolagets chef och den aktuella chauffören. Chefen betalade dock bara en del, och när kvinnan sökte resterande belopp från chauffören visade det sig att han lämnat bolaget.

Han menade att det var arbetsgivarens ansvar att stå för hela summan.

Eftersom hon fortfarande saknar 21 000 kronor har hon nu valt att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden, som ska ta ställning till om bolaget är skyldiga att betala ersättning, enligt Folkbladet.