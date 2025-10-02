Zelenskyj: "Ingen kan hindra vår väg in i EU"

Frågan om EU-medlemskap för Ukraina dominerade samtalet under Volodymyr Zelenskyjs presskonferens efter toppmötet i Köpenhamn. Såväl den ukrainske presidenten som mötets värd Mette Frederiksen gick hårt åt Ungern.

— Vi ser en enighet från alla våra verkliga partner, säger Zelenskyj.

— Jag kommer inte att tillåta ett land, och i särskilt inte (premiärminister) Viktor Orbán, att fatta besluten åt oss. Vi måste hitta en lösning, och hitta en väg att gå framåt med Ungern, svarar Frederiksen.

— Vi måste hålla oss till vår strategi och att göra den europeiska unionen större är en del av den strategin. Vi ska bygga ett Europa som är så starkt som möjligt.

26 länder är ense

Orbán varnade på onsdagen för att ett ukrainskt medlemskap vore att släppa in kriget i EU och sade också klart nej till idén att övergå från enhälliga beslut till majoritetsbeslut när olika förhandlingskapitel öppnas.

Den danska statsministern vill inte säga att EU är oenigt i frågan om medlemskap för Ukraina och Moldavien, där förhandlingar om ett eventuellt medlemskap kräver ett ja från alla 27 länder.

— Vi har en europeisk enighet, vi är 26 länder som är ense. Vi kan gå vidare även utan Viktor Orbáns ja, säger hon.

Zelenskyj är övertygad om ett framtida medlemskap.

— Ingen kan hindra vår väg in i EU, säger han men medger att ”vi har problem med Ungern, det kan vi tala öppet om”.

— Orbán har ett parlamentsval framför sig och det är därför han blockerar oss.

Kan övertala Belgien

Även frågan om att Ukraina ska kunna få räntefria reparationslån på upp till 140 miljarder euro från ryska frysta tillgångar i EU har visst motstånd, i form av Belgien. Men även där är Frederiksen optimistisk.

— Jag vet att den belgiska regeringen tycker att det här är svårt men jag tror, jag är övertygad om, att vi kan övertala dem om att det här är rätt väg att gå.

Att stödet till Ukraina är starkt, försäkrar hon och lovar mer pengar och fler insatser.