Greta Thunberg väntas lämna Israel i dag – ska flygas till Aten

De svenska aktivisterna som sitter frihetsberövade i Israel väntas flygas ut till Aten i dag, enligt Global Movement to Gaza Sverige.

Aktivisterna väntas flyga ut med ett chartrat plan till Grekland. Där ska de få träffa personal som ska se över deras mående och dokumentera deras upplevelser, enligt aktivistgruppen Global Movement to Gaza Sverige.

Troligtvis sover de en natt i Aten innan de flygs hem till Sverige under tisdagen.

— Vårt primära fokus nu är att se över deras välmående och att de får komma hem till sin anhöriga så fort som möjligt, säger talespersonen Anna Fransson.

Hon hänvisar till uppgifter från UD att det rör sig om samtliga nio svenskar, däribland Greta Thunberg.

130 beräknas vara kvar i fängelset

Sammanlagt 170 av de aktivister som sitter frihetsberövade i Israel väntas deporteras under måndagen, meddelar Miriam Azem från organisationen Adalah, som förser gruppen med juridisk hjälp.