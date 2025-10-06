Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump: Ska träffa Lula två gånger om

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 20:52
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 21:04
Muntra toner från Donald Trump. Arkivbild. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Upptiningen mellan USA och Brasilien ser ut att fortsätta. Enligt president Donald Trump ska han ”inom en snar framtid” träffa sin brasilianske motsvarighet Lula Da Silva två gånger om.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Brasilien, USA

De muntra tongångarna kommer efter det att de två ledarna talats vid i telefon på måndagen.

Donald Trump beskriver i ett inlägg på Truth Social samtalet som”väldigt bra” och fortsätter:

”Vi kommer att ha fortsatta diskussioner och vi kommer att träffas inom en snar framtid, både i Brasilien och USA”, heter det i inlägget.

"Mycket optimistiska"

Den amerikanske presidenten har infört tullar på 50 procent på brasilianska produkter och utfärdat sanktioner mot flera toppar, däribland en domare i högsta domstolen, i syfte att straffa vad Trump kallar för en ”häxjakt” mot landets förre ledare Jair Bolsonaro.

”Vi är mycket optimistiska vad gäller att röra oss mot ett läge som innebär att båda parter gynnas”, säger Brasiliens vicepresident Geraldo Alckmin, som fått i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med USA:s utrikesminister Marco Rubio.

Relationen mellan länderna blev ansträngd när Trump i augusti gjorde allvar av sitt tullhot, men blev bättre igen när Trump och Lula häromveckan sprang in i varandra vid FN:s generalförsamling i New York.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:16
Nyheter
/ Utrikes

Trumpviskaren Stubb reser till Vita huset

Idag
20:52
Nyheter
/ Utrikes

Trump: Ska träffa Lula två gånger om

Idag
20:02
Nyheter
/ Utrikes

Populära rätten kan döda – så undviker du risken

Idag
18:54
Nyheter
/ Utrikes

Chicago stämmer för att stoppa Trumpplan

Idag
18:15
Nyheter
/ Utrikes

Misstroende i EU: ”Löjligt och propaganda”

Idag
18:14
Nyheter
/ Utrikes

Domare ihjälskjuten i rättssal i Albanien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons