De muntra tongångarna kommer efter det att de två ledarna talats vid i telefon på måndagen.
Donald Trump beskriver i ett inlägg på Truth Social samtalet som”väldigt bra” och fortsätter:
”Vi kommer att ha fortsatta diskussioner och vi kommer att träffas inom en snar framtid, både i Brasilien och USA”, heter det i inlägget.
"Mycket optimistiska"
Den amerikanske presidenten har infört tullar på 50 procent på brasilianska produkter och utfärdat sanktioner mot flera toppar, däribland en domare i högsta domstolen, i syfte att straffa vad Trump kallar för en ”häxjakt” mot landets förre ledare Jair Bolsonaro.
”Vi är mycket optimistiska vad gäller att röra oss mot ett läge som innebär att båda parter gynnas”, säger Brasiliens vicepresident Geraldo Alckmin, som fått i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med USA:s utrikesminister Marco Rubio.
Relationen mellan länderna blev ansträngd när Trump i augusti gjorde allvar av sitt tullhot, men blev bättre igen när Trump och Lula häromveckan sprang in i varandra vid FN:s generalförsamling i New York.