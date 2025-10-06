Upptiningen mellan USA och Brasilien ser ut att fortsätta. Enligt president Donald Trump ska han ”inom en snar framtid” träffa sin brasilianske motsvarighet Lula Da Silva två gånger om.

De muntra tongångarna kommer efter det att de två ledarna talats vid i telefon på måndagen.

Donald Trump beskriver i ett inlägg på Truth Social samtalet som”väldigt bra” och fortsätter:

”Vi kommer att ha fortsatta diskussioner och vi kommer att träffas inom en snar framtid, både i Brasilien och USA”, heter det i inlägget.

"Mycket optimistiska"

Den amerikanske presidenten har infört tullar på 50 procent på brasilianska produkter och utfärdat sanktioner mot flera toppar, däribland en domare i högsta domstolen, i syfte att straffa vad Trump kallar för en ”häxjakt” mot landets förre ledare Jair Bolsonaro.

”Vi är mycket optimistiska vad gäller att röra oss mot ett läge som innebär att båda parter gynnas”, säger Brasiliens vicepresident Geraldo Alckmin, som fått i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med USA:s utrikesminister Marco Rubio.