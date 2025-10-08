Körde 77 km/h på schweizisk 50-väg – får böta 95 000 euro

27 kilometer för fort ledde till en saftig böter, minst sagt. Vad var det egentligen som hände?

En man stoppades på en 50-väg i Schweiz efter att ha kört 77 km/h. Nu tvingas han böta en saftig böter, vad var det egentligen som hände?

Man fick rekordböter i Schweiz

I augusti 2024 stoppades en man av en radar i Lausanne, efter att ha kört 77 kilometer i timmen på en väg där högsta tillåtna hastighet var 50 km/h. Överträdelsen på 27 km/h ledde till böter som uppgick närmare 95 000 euro, något som är ett av de högsta beloppen någonsin i landet.

Föraren, som inte har offentliggjorts i media, är bosatt i Schweiz sedan 20 år tillbaka och rankas bland de 300 rikaste personerna i landet. Mannens förmögenhet, som uppskattas till flera hundra miljoner euro, låg till grund för bötesbeloppets storlek. Straffet fastställdes nyligen av en domstol i kantonen Vaud och består av 40 dagsböter med en dagsavgift på 2000 schweiziska franc, vilket motsvarar ungefär 1 040 000 svenska kronor.

Bötesdomen är villkorlig under tre år, men föraren måste ändå betala 10 000 franc direkt.

Foto: Michael Liedtke/TT

Rikedom blev en dyr affär i rätten

I Schweiz är fortkörning ett allvarligt trafikbrott och straffen kan bli mycket hård, särskilt i kanton Vaud där domstolarna tar hänsyn till både förarens ekonomiska situation och inkomstnivå när böterna bestäms.

Den höga bötenivån förklaras också av att föraren redan tidigare har dömts för fortkörning, vilket gjorde att brottet bedömdes som ett återfall och försvårande omständighet. Vid ett tidigare tillfälle fick han böter på cirka 63 000 euro för en liknande överträdelse.