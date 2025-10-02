Här får du inte längre köra med dubbdäck – från 1 oktober

I vissa områden i Sverige införs dubbdäckförbud från 1 oktober. Nyheter24 reder ut vilka kommuner och gator som berörs. Har du koll?

När temperaturen sjunker och isen börjar lägga sig på vägarna väljer många förare att sätta på dubbdäck, en klassisk lösning för att klara vinterväglaget i Sverige.

Men samtidigt växer motståndet mot dubbdäck i flera städer. Anledningen? De små metallpiggarna sliter nämligen upp mikroskopiska partiklar från vägytan som bidrar till farlig luftförorening, särskilt i tätorter med mycket trafik och begränsad ventilation.

Förbjudet att köra med dubbdäck i Sverige

Flera studier har kopplat dessa partiklar till ökad risk för astma, hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer, något som nu lett till skärpta regler på vissa platser i landet.

Annons

Det är fullt tillåtet att använda dubbdäck i Sverige under perioden 1 oktober till 15 april, och även utanför dessa datum om vädret kräver det. Men kommuner har rätt att själva införa begränsningar lokalt, något som blivit allt vanligare de senaste åren.

Inför vintersäsongen 2025 och 2026 är det flera svenska kommuner som antingen inför eller redan har infört dubbdäcksförbud på specifika gator. Syftet är att minska den lokala luftföroreningar och därmed förbättra folkhälsan, särskilt i områden där barn, äldre och personer med känsliga luftvägar vistas.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Här gäller förbudet från 1 oktober

Nyheter24 reder ut var i landet det införs ett däckförbud, samt områdena som redan har däckförbud:

Annons

1. Gävle

I ett nytt försök inför Gävle kommun ett dubbdäcksförbud på en del av Hälsingegatan från 1 oktober till 15 april 2026. Sträckan ligger centralt och passerar skolor och idrottsanläggningar där många barn vistas. Mätningar visar att partikelhalterna här överskrider både svenska miljömål och EU:s riktlinjer.

Målet är att utvärdera om förbudet leder till en bättre luft. Undantag ges för viktiga transporter som hemtjänst, skoltaxi och utryckningsfordon.

2. Uppsala

Här är det förbjudet att använda dubbdäck på två centrala gator, både Kungsgatan (mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan) samt Vaksalagatan (mellan Storgatan och Kungsgatan).

Annons

Uppsala har haft detta förbud i flera år som en del av stadens åtgärder för att minska luftföroreningarna. Vissa transporter kan få dispens från förbudet, precis som i Gävle.

3. Stockholm

I huvudstaden gäller förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan, Fleminggatan och en del av Kungsgatan. Stockholm var faktiskt först i landet med att införa denna typ av förbud redan 2010. Beslutet grundades på höga partikelhalter i innerstaden, och åtgärden har enligt kommunen haft en positiv effekt. Skyltar finns på plats för att visa var förbudet gäller, och överträdelser kan leda till böter.

4. Göteborg

Även delar av Göteborg har dubbdäcksförbud. På Friggagatan och Odinsgatan får du inte köra med dubbdäck, även här har utryckningsstransporter förtur. Bryter man mot reglerna kan Polisen ge en böter på 1 000 kronor.

Snabb överblick: