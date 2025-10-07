Trump: "Ska göra allt för att vapenvila ska hålla"

USA kommer att göra ”allt som går” för att Israel inte ska återuppta kriget om parterna lyckas nå en vapenvila, lovar president Donald Trump.

Qatars premiärminister, som tidigare haft en viktig roll som medlare, reser till de pågående förhandlingarna i Egypten där Hamas uppges ställa motkrav på det lagda förslaget.



— När den här överenskommelsen väl är klar, om den blir klar, då kommer vi att göra allt som går, vi har betydande makt vad gäller att säkerställa att alla håller sig till överenskommelsen, sade Donald Trump på en pressträff i Vita huset på tisdagen i samband med Kanadas premiärminister Mark Carneys besök på tisdagen.

Uttalandet kom som svar på en fråga om vilka garantier USA har lämnat till sina arabiska partner om att förhindra att man från israeliskt håll återupptar striderna i ett läge där samtliga gisslan släppts.

Internationella garantier

Samtidigt står det klart att Hamas kräver att samtliga israeliska styrkor ska ha dragits tillbaka i samband med att den sista ur gisslan släpps, rapporterar Al Jazeera på tisdagskvällen med hänvisning till en högt uppsatt källa inom den terrorstämplade rörelsen. Hamas har även understrukit att man vill ha internationella garantier om att vapenvilan ska var slutgiltig.

Egypten meddelade sent på tisdagen att Qatars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman bin al-Thani också ansluter sig till mötet i den egyptiska turistorten Sharm El-Sheikh.

”Avgörande tidpunkt”

Premiärministern har tidigare varit högst delaktig som medlare i försök att nå fram till en vapenvila i Gaza, men påverkades markant när Israel attackerade mål i Qatar.