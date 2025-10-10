Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Japan

Björnattack i mataffär i Japan – två skadade

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 03:47
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 10:16
Arkivbilder på en björn och en japansk mataffär.
Arkivbilder. Foto: Becky Bohrer/AP/TT & Katsumi Kasahara/TT

Två personer har skadats i en björnattack i en matbutik i Japan.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Japan, Björn

En stressad björn har skadat två personer och skrämt kunder i en matbutik i centrala Japan. Därtill har en man hittats död efter en separat misstänkt björnattack. 

Den senaste tiden har björnar attackerat människor på flera håll i landet. Björnen tog sig in i mataffären i Numata norr om Tokyo på tisdagen.

— Den kom in genom huvudingången och stannade i ungefär fyra minuter, säger en butiksanställd.

— Den klättrade nästan upp på fiskdisken och skadade glaset. I fruktavdelningen välte den en hög med avokado och stampade på dem.

En död i misstänkt björnattack

Cirka 30 till 40 kunder var inne i butiken vid tillfället.

På onsdagen har en man hittats död i regionen Iwate efter vad som tros vara ytterligare en björnattack, rapporterar public service-bolaget NHK.

Vilda björnar har dykt upp i bostadsområden i Japan de senaste åren. Mellan april och september har 108 personer skadats av björnar i Japan. Fem av dem har avlidit.

