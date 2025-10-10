Björnattack i mataffär i Japan – två skadade

Två personer har skadats i en björnattack i en matbutik i Japan.

En stressad björn har skadat två personer och skrämt kunder i en matbutik i centrala Japan. Därtill har en man hittats död efter en separat misstänkt björnattack.

Den senaste tiden har björnar attackerat människor på flera håll i landet. Björnen tog sig in i mataffären i Numata norr om Tokyo på tisdagen.

— Den kom in genom huvudingången och stannade i ungefär fyra minuter, säger en butiksanställd.

— Den klättrade nästan upp på fiskdisken och skadade glaset. I fruktavdelningen välte den en hög med avokado och stampade på dem.

En död i misstänkt björnattack

Cirka 30 till 40 kunder var inne i butiken vid tillfället.

På onsdagen har en man hittats död i regionen Iwate efter vad som tros vara ytterligare en björnattack, rapporterar public service-bolaget NHK.

Vilda björnar har dykt upp i bostadsområden i Japan de senaste åren. Mellan april och september har 108 personer skadats av björnar i Japan. Fem av dem har avlidit.