Frimärken som doftar croissant blir verklighet i Frankrike

Frimärken som doftar nybakat? Ja du hörde rätt!

Fransmännen älskar sina bakverk. Nu lanserar den franska posttjänsten frimärken som doftar nybakade croissanter.

Nästan 600 000 frimärken med doft av den spröda, smöriga frukostklassikern har lanserats.

”En sinnebild av fransk gastronomi”

Den franska posten kallar croissanten för ”en sinnebild av fransk gastronomi”. Frimärket, som pryds av en bild på bakverket, kostar motsvarande 23 kronor.

— Den symboliserar Frankrikes inflytande på världen, säger Anthony Richet, chef för ett postkontor i sydfranska Valence, till AFP.

Doftat baguette och lavendel

Det är inte första gången som franska posten gör något liknande, tidigare har man haft bland annat både baguette- och lavendeldoftande frimärken.