Frimärken som doftar croissant blir verklighet i Frankrike

Fransmännen älskar sina bakverk. Nu lanserar den franska posttjänsten frimärken som doftar nybakade croissanter.
Nästan 600 000 frimärken med doft av den spröda, smöriga frukostklassikern har lanserats.
”En sinnebild av fransk gastronomi”
Den franska posten kallar croissanten för ”en sinnebild av fransk gastronomi”. Frimärket, som pryds av en bild på bakverket, kostar motsvarande 23 kronor.
— Den symboliserar Frankrikes inflytande på världen, säger Anthony Richet, chef för ett postkontor i sydfranska Valence, till AFP.
Doftat baguette och lavendel
Det är inte första gången som franska posten gör något liknande, tidigare har man haft bland annat både baguette- och lavendeldoftande frimärken.
Belgien gick ett steg längre. 2013 lanserade belgiska posten frimärken som inte bara luktade choklad – även limmet på baksidan smakade kakao.