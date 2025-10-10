Man skjuten vid nattklubb på Stureplan

I natt sköts en man i 30-årsåldern på Stureplan.

En man i 30-årsåldern har skjutits på Stureplan i centrala Stockholm natten mot fredag, uppger polisen. Mannen arbetade som ordningsvakt vid en nattklubb när han sköts.

— Han fördes med ambulans till sjukhus. Hans tillstånd bedöms inte vara livshotande, säger Anna Westberg, polisens presstalesperson, till Nyheter24.

Avspärrningar på Stureplan. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Ordningsvakt skjuten på Stureplan

Polisen larmades om händelsen strax efter midnatt, och den utreds som försök till mord, grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan.

Människor var i närheten av platsen när skjutningen skedde. Förhör har hållits med personer som kan tänkas ha märkt något, övervakningskameror har kontrollerats och kriminaltekniker har varit på platsen. Bland annat var en helikopter med i polisinsatsen.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Polisen: Vill inte säga om någon är gripen

Polisen vill inte gå in på om det finns någon misstänkt eller frihetsberövad.

— Nu har det övergått i en utredningsdel där man följer upp de förhör och det insamlade materialet från tidigare under natten och bearbetar det och ser om det leder oss vidare i jakten på gärningspersonen, säger Berglund vid 04.30-tiden.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

På fredag morgon var polisen fortsatt förtegen om händelsen.

– Det är inget vi kan kommentera i nuläget med hänsyn till utredning, säger Anna Westberg.

Hade det varit stökigt vid klubben innan skottlossningen?