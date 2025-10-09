Nyheter24
BankID: Gör detta inför 10 oktober

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 15:00
Imorgon, den 10 oktober, är det dags för Hela Sveriges säkerhetsevent – och du är bjuden.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

De flesta känner nog till att bedrägerier via internet har ökat kraftigt de senaste åren. Det blir också allt svårare att hålla sig säker, då lurendrejeriet bara blir mer och mer avancerat. 

Därför anordnar nu Internetstiftelsen och Stöldskyddsföreningen eventet "Hela Sveriges säkerhetsevent", där du som deltar kommer att få information och kunskap om just internetbedrägerier.

Eventet vill bekämpa den fruktansvärda industrin som nu omsätter flera miljarder årligen och ämnar att få fler att känna sig säkra när de surfar på internet.

Bedrägeri via mobil och tjänster som Swish och BankID är vanligt förekommande i Sverige. Foto: Caisa Rasmussen / TT

BankID: Anmäl dig

På sin hemsida uppmanar BankID – en tjänst som ofta nämns både i samband med och i arbetet mot nätbedrägerier, svenskar att anmäla sig till eventet.

I inlägget ger BankID även information som deltagarna kommer få ta del av:

  • En inblick i hur den organiserade bedrägeribrottsligheten fungerar
  • Kunskap om bedragarnas metoder från ledande säkerhetsexperter
  • Konkreta tips och råd om hur du skyddar dig mot bedrägerier på nätet

Eventet är helt kostnadsfritt och kommer ske digitalt den 10 oktober mellan klockan 10 och 12.

För att anmäla dig kan du gå in på Internetstiftelsens hemsida. Där finns även detaljerad info kring eventets upplägg.

