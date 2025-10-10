Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Spanien

Turister i Spanien varnas för ovädret "Alice"

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 10:27
Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Andreas Hillergren/TT

Ett kraftigt regn- och åskoväder drar in över Spaniens östkust och vädermyndigheten Aemet har utfärdat röda varningar på flera håll.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Spanien

Invånare och turister uppmanas att söka skydd när ovädret når sin kulmen under fredagen.

LÄS MER: Uppgifter: Flera döda efter rysk attack mot Kiev

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

Turister i Spanien varnas för ovädret "Alice"

Ovädret är ett så kallat "Dana", ett väderfenomen som förekommer på den iberiska halvön under hösten. Fenomenet uppstår när kall luft möter det varma vattnet i Medelhavet, vilket kan orsaka stora regnmoln. Ovädret har döpts till "Alice". 

De mest utsatta områdena är Alicante och Murcia, där det på vissa håll kan komma upp till 180 millimeter regn på bara tolv timmar. Myndigheterna har skickat ut varningar till invånare och turister. 

"Undvik resor, korsa inte översvämningsbenägna områden och respektera vägavstängningar. Om du befinner dig i ett område som riskerar översvämning, sök dig till högre terräng eller flytta till en övre våning", skriver myndigheterna enligt El Confidencial

LÄS MER: Tak rasade ner över klassrum – skola håller stängt

Skolor håller stängt

I Murcia har regionpresident Fernando López Miras meddelat att alla skolor stänger under fredagen. I Cartagena har kommunen gått upp i stabsläge och flera ställen håller stängt. 

Även flygtrafiken i Alicante påverkas av ovädret. Två flyg har ställts in och sju har fått landa på andra flygplatser. 

LÄS MER: Man skjuten vid nattklubb på Stureplan

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:27
Nyheter
/ Utrikes

Turister i Spanien varnas för ovädret "Alice"

Idag
09:10
Nyheter
/ Utrikes

Så ska svälten motas – så fort vapnen tystnat

Idag
07:18
Nyheter
/ Utrikes

Perus president avsätts, ny på plats

Idag
05:45
Nyheter
/ Utrikes

Fredsprisen som chockade världen

Idag
04:38
Nyheter
/ Utrikes

Frimärken som doftar croissant blir verklighet i Frankrike

Idag
04:32
Nyheter
/ Utrikes

Kraftig jordbävning i Filippinerna

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons