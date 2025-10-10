Ett kraftigt regn- och åskoväder drar in över Spaniens östkust och vädermyndigheten Aemet har utfärdat röda varningar på flera håll.

Invånare och turister uppmanas att söka skydd när ovädret når sin kulmen under fredagen.

Turister i Spanien varnas för ovädret "Alice"

Ovädret är ett så kallat "Dana", ett väderfenomen som förekommer på den iberiska halvön under hösten. Fenomenet uppstår när kall luft möter det varma vattnet i Medelhavet, vilket kan orsaka stora regnmoln. Ovädret har döpts till "Alice".

De mest utsatta områdena är Alicante och Murcia, där det på vissa håll kan komma upp till 180 millimeter regn på bara tolv timmar. Myndigheterna har skickat ut varningar till invånare och turister.

"Undvik resor, korsa inte översvämningsbenägna områden och respektera vägavstängningar. Om du befinner dig i ett område som riskerar översvämning, sök dig till högre terräng eller flytta till en övre våning", skriver myndigheterna enligt El Confidencial.

Skolor håller stängt

I Murcia har regionpresident Fernando López Miras meddelat att alla skolor stänger under fredagen. I Cartagena har kommunen gått upp i stabsläge och flera ställen håller stängt.

Även flygtrafiken i Alicante påverkas av ovädret. Två flyg har ställts in och sju har fått landa på andra flygplatser.