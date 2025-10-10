Tak rasade ner över klassrum – skola håller stängt

All undervisning ställs in på Eringsbodaskolan i Ronneby kommun sedan ett innertak rasat ner i ett klassrum.
Tomt klassrum
Raset skedde efter skoltid på torsdagseftermiddagen, då klassrummet var tomt, rapporterar Blekinge Läns Tidning.
— Plattorna som är ljudisolerande, den bärande ställningen och lampor har trillat ner, säger verksamhetschef Charlotte Kansikas till tidningen.
Av säkerhetsskäl ställs undervisningen på skolan tillfälligt in under fredagen och eventuellt även på måndag. Skolan har cirka 45 elever i årskurs F–6.