Tak rasade ner över klassrum – skola håller stängt

En skola i Ronneby håller stängt efter att taket rasat in på torsdagen.

All undervisning ställs in på Eringsbodaskolan i Ronneby kommun sedan ett innertak rasat ner i ett klassrum.

Foto: Viktoria Bank/TT

Tomt klassrum

Raset skedde efter skoltid på torsdagseftermiddagen, då klassrummet var tomt, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

— Plattorna som är ljudisolerande, den bärande ställningen och lampor har trillat ner, säger verksamhetschef Charlotte Kansikas till tidningen.