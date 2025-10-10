Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Blekinge

Tak rasade ner över klassrum – skola håller stängt

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 09:23
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 09:48
Skoltavla och basketkorg
Arkivbilder. Foto: TT & Kicki Nilsson/TT

En skola i Ronneby håller stängt efter att taket rasat in på torsdagen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Blekinge, Skola

All undervisning ställs in på Eringsbodaskolan i Ronneby kommun sedan ett innertak rasat ner i ett klassrum.

Foto: Viktoria Bank/TT
Foto: Viktoria Bank/TT
+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Man skjuten vid nattklubb på Stureplan

Tomt klassrum

Raset skedde efter skoltid på torsdagseftermiddagen, då klassrummet var tomt, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

— Plattorna som är ljudisolerande, den bärande ställningen och lampor har trillat ner, säger verksamhetschef Charlotte Kansikas till tidningen.

Av säkerhetsskäl ställs undervisningen på skolan tillfälligt in under fredagen och eventuellt även på måndag. Skolan har cirka 45 elever i årskurs F–6.

MISSA INTE: 2 500 kronor mindre i månaden i pension – enkla skattemissen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:54
Nyheter
/ Inrikes

Ny gränskontroll – ansiktsfoto och fingeravtryck

Idag
09:23
Nyheter
/ Inrikes

Tak rasade ner över klassrum – skola håller stängt

Idag
09:05
Sport

OS-chocken – stjärna kan blåsas på plats i truppen

Idag
08:52
Nyheter
/ Inrikes

Coop öppnar ny enorm butik i Umeå

Idag
08:51
Nyheter
/ Inrikes

Socialstyrelsen larmar om hemtjänsten: "Oroande utveckling"

Idag
07:38
Nyheter
/ Inrikes

Liberalerna säger nej till regering där SD ingår

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons