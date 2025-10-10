Nyheter24
Uppgifter: Flera döda efter rysk attack mot Kiev

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 02:54
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 07:40
Kiev
Förstörelse i Kiev efter nattens ryska attack. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP & Evgeniy Maloletka/TT

Nio personer uppges ha skadats under den ryska attacken mot Kiev natten mot fredag.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Kiev, Volodymyr Zelenskyj

Ryssland har genomfört en större drönar- och robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten mot fredagen. Delar av staden har förlorat strömmen och minst nio personer har skadats.

Ljud av drönare och robotnedslag har under natten hörts i olika delar av staden, rapporterar flera medier. Explosionerna har hörts sedan midnatt lokal tid.

”Det pågår en attack med ballistiska robotar. Robotarna avfyras en efter en, luftförsvaret är i beredskap”, uppgav Timur Tkatjenko, chef för Kievs militäradministration, under natten, enligt Kyiv Independent.

Nio uppges skadade

Minst nio personer har skadats, uppger Kievs borgmästare Vitalij Klytjko. Enligt honom förlorade flera områden i staden elektricitet i samband med attackerna.

"Det är också problem med vattenförsörjningen”, uppger Klytjko på Telegram.

Ukrainas energiminister uppger att ryska styrkor ”utför en massiv attack” mot energinätet, dagen efter att president Volodymyr Zelenskyj anklagat Moskva för att skapa ”kaos” med just sådana attacker, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Barn döda i attacker i Zaporizjzja

Parallellt med attackerna i Kiev har attacker också genomförts i regionen Zaporizjzja, i vilka ett barn dödats.

”Tragiska nyheter. En sjuårig pojke som skadades i en rysk attack under natten har avlidit på sjukhuset”, uppger chefen för regionens militäradministration, Ivan Fedorov, på Telegram.

