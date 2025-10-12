Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /USA

Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Publicerad: 12 okt. 2025, kl. 16:10
Uppdaterad: 12 okt. 2025, kl. 16:34
En skjutning har ägt rum i South Carolina Foto: Michael Probst & Christopher Katsarov

Flera personer är skadade och fyra är döda i en skjutning på en bar i USA.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämne:

USA

Fyra människor har dödats och minst 20 skadats efter en masskjutning på en bar i South Carolina.

Skjutningen ägde rum tidigt under söndagsmorgonen, amerikansk tid. Flera besökare ska ha flytt till närliggande byggnader för att söka skydd från skotten.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

I ett uttalande skriver polisen:

”Detta är en tragisk och svår händelse för alla. Vi ber om ert tålamod medan vi fortsätter att utreda händelsen. Våra tankar går till alla offer och deras anhöriga".

Bland de skadade ska fyra vara i kritiskt tillstånd. Skyttens identitet och motiv är ännu okända.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:10
Nyheter
/ Utrikes

Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Idag
13:20
Nyheter
/ Utrikes

Buss fast efter olycka – fasad kan rasa

Idag
11:17
Nyheter
/ Utrikes

Källa: Hamas lämnar kontroll över Gaza

Idag
11:14
Nyheter
/ Utrikes

Filippinerna: Kina rammade fartyg

Idag
10:53
Nyheter
/ Utrikes

Hjälphoppet tänds vid Gazas gränsövergångar

Idag
09:49
Nyheter
/ Utrikes

Blodig upptrappning i Pakistan och Afghanistan

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons