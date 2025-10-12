Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Fyra människor har dödats och minst 20 skadats efter en masskjutning på en bar i South Carolina.
Skjutningen ägde rum tidigt under söndagsmorgonen, amerikansk tid. Flera besökare ska ha flytt till närliggande byggnader för att söka skydd från skotten.
I ett uttalande skriver polisen:
”Detta är en tragisk och svår händelse för alla. Vi ber om ert tålamod medan vi fortsätter att utreda händelsen. Våra tankar går till alla offer och deras anhöriga".
Bland de skadade ska fyra vara i kritiskt tillstånd. Skyttens identitet och motiv är ännu okända.