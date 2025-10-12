Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Flera personer är skadade och fyra är döda i en skjutning på en bar i USA.

Fyra människor har dödats och minst 20 skadats efter en masskjutning på en bar i South Carolina.



Skjutningen ägde rum tidigt under söndagsmorgonen, amerikansk tid. Flera besökare ska ha flytt till närliggande byggnader för att söka skydd från skotten.

I ett uttalande skriver polisen:

”Detta är en tragisk och svår händelse för alla. Vi ber om ert tålamod medan vi fortsätter att utreda händelsen. Våra tankar går till alla offer och deras anhöriga".