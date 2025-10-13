Hamas uppges ha börjat släppa gisslan i Gaza

Frigivningen av den gisslan som Hamas hållit i Gaza har inletts. Sju ur gisslan har lämnats över till Röda Korset, enligt AP.



Hoppfulla och nervösa anhöriga samlas nu i Tel Aviv inför den förväntade frigivningen av de 20 ännu levande som hållits som gisslan av Hamas.

Israels militär uppger att man inte räknar med att få hem kvarlevorna efter alla döda gisslantagna i samband med frigivningen.

På ett torg i Tel Aviv går frigivningen att följa på storbildsskärm. Bilder visar hur anhöriga – många tårögda, vissa leende – håller upp israeliska flaggor och bilder på gisslan.

Tidsfristen för terrorstämplade Hamas frigivning av gisslan går ut vid lunchtid. Strax efter klockan 6 meddelade Hamas namnen på vilka de 20 personer i gisslan som fortfarande lever inför det kommande frisläppandet på måndagsmorgonen.

Gisslan väntas släppas vid klockan 7 svensk tid, Israels militär meddelar att Röda Korset är på väg för att hämta upp de första, enligt AFP.

Foto: Oded Balilty/AP/TT

2 000 palestinska fångar

Sammanlagt 48 ur gisslan finns kvar i Gaza, 20 av dem uppges vara vid liv.

– Tyvärr väntar vi oss inte att alla döda kommer att återbördas i morgon, sade en talesperson för Israels militär till reportrar på söndagen.

I utbyte ska Israel släppa cirka 2 000 palestinier som landet håller som fångar. Det kommer att ske först när hela den israeliska gisslan är på israeliskt territorium, enligt israeliska myndigheter.

Hamas publicerade tidigt på måndagen en lista över åtminstone 1 900 palestinier som ska friges.

Sent på söndagen tycktes dock parterna inte vara helt överens om vilka palestinier som ska släppas. Israel har bland annat sagt nej till att frige Marwan Barghouti, en populär ledarfigur inom Fatahrörelsen som kallats ”palestiniernas Nelson Mandela". Enligt källor till AFP har Hamas insisterat på att Barghouti ska friges.

Trump till Mellanöstern

Frisläppandet av gisslan väntas ske i samband med att USA:s president Donald Trump besöker Israel för att bland annat tala i landets parlament. Hans plan lyfte från USA kring midnatt, svensk tid.

Den amerikanske presidenten kommer därefter att flyga vidare till Egypten för ett toppmöte om kommande steg i en fredsuppgörelse. Varken Israel eller Hamas kommer att delta, enligt talespersoner.

USA:s president Donald Trump flyger mot Israel under natten mot måndagen. Foto: Luis M. Alvarez/AP/TT