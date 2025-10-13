En död efter kraftig brand i tiovåningshus

En person har omkommit efter att en kraftig brand brutit ut i ett lägenhetshus med tio våningar.

En kraftig brand har brutit ut i ett lägenhetshus med tio våningar i Landskrona natten mot måndagen. En person har omkommit, enligt polisen.

Två personer vårdas på sjukhus

Personen hittades i den lägenhet där branden förmodligen startade skriver polisen på sin sajt.

En man i 35-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern vårdas på sjukhus med lindriga skador enligt region Skåne.

Larmet inkom vid 03-tiden

Larmet om branden i lägenheten på sjunde våningen kom vid 03-tiden natten mot måndagen. Drygt tre timmar senare var branden i stort sett släckt.