Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Landskrona

En död efter kraftig brand i tiovåningshus

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 04:14
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 07:09
Avspärrning, brandkår.
En brand har brutit ut i ett tiovåningshus i Landskrona. Foto: Johan Nilsson/TT

En person har omkommit efter att en kraftig brand brutit ut i ett lägenhetshus med tio våningar.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Landskrona, Polisen

En kraftig brand har brutit ut i ett lägenhetshus med tio våningar i Landskrona natten mot måndagen. En person har omkommit, enligt polisen.

MISSA INTE: Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Två personer vårdas på sjukhus

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Personen hittades i den lägenhet där branden förmodligen startade skriver polisen på sin sajt.

En man i 35-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern vårdas på sjukhus med lindriga skador enligt region Skåne.

MISSA INTE: Man riktade gevär från fönster på Södermalm – greps av polis

Larmet inkom vid 03-tiden

Larmet om branden i lägenheten på sjunde våningen kom vid 03-tiden natten mot måndagen. Drygt tre timmar senare var branden i stort sett släckt.

Flera personer i andra lägenheter fick utrymmas ur byggnaden i samband med branden.

MISSA INTE: Skatteverkets uppmaning: Skydda din adress – gör så här

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:37
Nyheter
/ Inrikes

Död person hittad utomhus – polisen utreder mord

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar

Idag
05:31
Nyheter
/ Inrikes

Så hetsas du till köp – stress och manipulation

Idag
04:14
Nyheter
/ Inrikes

En död efter kraftig brand i tiovåningshus

Idag
00:40
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt mordförsök i Skellefteå

Igår
23:01
Nyheter
/ Inrikes

Partiledare anklagade varandra för att ljuga

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons