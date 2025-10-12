Ebba Busch vill förbjuda burka och niqab på allmän plats

Ebba Busch tycker inte att burka och niqab hör hemma på allmänna platser i Sverige.

KD-ledaren Ebba Busch vill att burka och niqab totalförbjuds i offentliga miljöer, säger hon till Aftonbladet.



— Man bör kunna mötas på riktigt om man är på gatan, om man handlar på torget, i Ica-butiken eller tar barnen till vårdcentralen. Då vill jag inte möta någon som har skylt hela sitt ansikte, säger hon till tidningen.

Förbudet ska omfatta allmänna platser som exempelvis gator, torg, köpcentrum och vårdinrättningar.

Tycker det är oförenligt med svenska värderingar

Enligt Busch är niqab och burka ett uttryck för strikt tolkning av islam som är oförenlig med svenska värderingar.

— Islam måste anpassa sig i Sverige. Man kan vara stolt svensk muslim, kristen, jude, ateist, men det är grundläggande svenska värderingar som måste gälla oss alla.

Hon konstaterar att samhället varken kan eller ska kontrollera vad folk gör i hemmet.

— Men burkan hör inte hemma i Sverige och vi ska inte bana väg för den. Vi ska mota Olle i grind här.