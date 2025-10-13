Samtliga ur gisslan släppta – jubel i Israel

Hamas har släppt ytterligare 13 ur gisslan till Röda Korset. Därmed tros alla ur gisslan som lever vara fria, enligt israelisk tv.

Glädjescener utspelar sig i Tel Aviv sedan det står klart att frigivningen av den gisslan som Hamas hållit i Gaza har påbörjats.

Sju ur gisslan har nu lämnats över till Israels militär och är på israelisk mark efter att ha hämtats i Gaza av Röda Korset.

I Gaza förbereder man sig samtidigt för att ta emot de närmare 1 900 palestinier som hållits som fångar av Israel, även det en del av fredsuppgörelsen. Stora människoskaror har samlats utanför Nassersjukhuset i Khan Yunis, skriver Al Jazeera.

Beskedet att sju ur terrorstämplade Hamas gisslan lämnats över till Röda Korset möts av stort jubel på det som kommit att kallas ”gisslantorget” i Tel Aviv – där tusentals hoppfulla och nervösa människor sedan i går kväll befunnit sig för att följa frigivningen som visas på storbildsskärm.

Bilder därifrån visar hur anhöriga – många tårögda, vissa leende – håller upp israeliska flaggor och bilder på gisslan.

”Vi tackar Gud och välkomnar våra älskade. Vi väntar på alla – varenda en", skriver Israels president Isaac Herzog i sociala medier.

LÄS MER: Trump har landat i Israel

Frist går ut vid lunch

Annons

Nästa grupp ur gisslan, resterande 13 av de totalt 20 som är vid liv, väntas släppas klockan nio svensk tid, enligt medier. Israels militär uppger att man inte räknar med att få hem kvarlevorna efter alla döda gisslantagna i samband med frigivningen.

Tidsfristen för Hamas frigivning av gisslan går ut vid lunchtid. Strax efter klockan 6 meddelade de namnen på vilka de 20 personer i gisslan, av de totalt 48, som fortfarande lever inför det kommande frisläppandet på måndagen.

I utbyte ska Israel släppa cirka 2 000 palestinier som landet håller som fångar. Det kommer att ske först när hela den israeliska gisslan är på israeliskt territorium, enligt israeliska myndigheter.

Enligt Al Jazeera förbereds runt 100 palestinier som har hållits fångna på miltärfängelset Ofer för frigivning. Bussar från Röda Korset har anlänt för att plocka upp dem. Hamas publicerade tidigt på måndagen en lista över åtminstone 1 900 palestinier som ska friges.

MISSA INTE: Hamas uppges ha börjat släppa gisslan i Gaza

Bussar från Röda Korset är redo i Khan Yunis i Gaza, inför den väntade frigivningen av palestinier som hållits fängslade i Israel. Foto: Mohammad Jahjouh/AP/TT

Trump i Israel

Sent på söndagen tycktes dock parterna inte vara helt överens om vilka palestinier som ska släppas. Israel har bland annat sagt nej till att frige Marwan Barghouti, en populär ledarfigur inom Fatahrörelsen som kallats ”palestiniernas Nelson Mandela". Enligt källor till AFP har Hamas insisterat på att Barghouti ska friges.

Annons

I samband med frisläppandet besöker USA:s president Donald Trump Israel för att bland annat tala i landets parlament. Han landade på Ben Gurion-flygplatsen utanför Tel Aviv på måndagsmorgonen där han togs emot med pompa och ståt. Vid ankomsten sade Trump att han gärna skulle besöka Gaza ”med stolthet”.

Efter besöket i Israel, där amerikanen även väntas träffa anhöriga till gisslan, flyger han vidare till Egypten för ett toppmöte om kommande steg i fredsuppgörelsen om Gazakriget. Varken Israel eller Hamas kommer att delta, enligt talespersoner.

MISSA INTE: Flera barn döda i båtolycka i Ghana



President Donald Trump går med Israels president Isaac Herzog, till vänster, och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Foto: Evan Vucci/AP/TT