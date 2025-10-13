Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump har landat i Israel

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 08:46
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 09:04
President Donald Trump talar med reportrar innan han kliver ombord flygplanet med destination Israel.
President Donald Trump talar med reportrar innan han kliver ombord flygplanet med destination Israel. Foto: Oded Balilty & Evan Vucci/AP/TT

USA:s president har landat i Israel, efter att ha varit delaktig i fredsuppgörelsen mellan Israel och Hamas.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA, Ivanka Trump

Efter fredsuppgörelsen mellan Hamas och Israel har nu USA:s president Donald Trump landat i Israel.

Trump tas emot med pompa och ståt när han landar på flygplatsen Ben Gurion utanför Tel Aviv.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

MISSA INTE: Fyra döda i masskjutning på bar i USA

Benjamin Netanyahu på plats

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är på plats, visar bilder i israeliska medier. Där väntar även USA-sändebudet Steve Witkoff, liksom Trumps dotter Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner, som deltog i fredsförhandlingarna i Sharm el-Sheikh i fredags.

Annons

MISSA INTE: Hamas uppges ha börjat släppa gisslan i Gaza

Donald Trump väntas träffa anhöriga till gisslan

I Israel ska Donald Trump framträda inför det israeliska parlamentet, knesset, och sannolikt även träffa anhöriga till den gisslan som nu släpps. Därefter åker han vidare till egyptiska Sharm el-Sheikh för vidare samtal om vad som nu ska hända med Gaza.

Trump har följt frigivningen av de första sju gisslan ombord presidentplanet Air Force One, skriver Vita huset på X.

I en en telefonintervju med Axios under överfarten från USA till Mellanöstern säger Trump bland annat att fredsuppgörelsen i Gaza ”kan vara det största jag någonsin varit involverad i”.

MISSA INTE: Flera barn döda i båtolycka i Ghana

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:48
Nyheter
/ Utrikes

EU återstartar gränsinsats i Gaza

Idag
09:19
Nyheter
/ Utrikes

Samtliga ur gisslan släppta – jubel i Israel

Idag
08:46
Nyheter
/ Utrikes

Trump har landat i Israel

Idag
08:45
Nyheter
/ Utrikes

Mamma till gisslan: ”Tunn och blek – men han ler”

Idag
07:18
Nyheter
/ Utrikes

Hamas uppges ha börjat släppa gisslan i Gaza

Idag
01:16
Nyheter
/ Utrikes

Flera barn döda i båtolycka i Ghana

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons