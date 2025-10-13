Trump har landat i Israel

USA:s president har landat i Israel, efter att ha varit delaktig i fredsuppgörelsen mellan Israel och Hamas.

Efter fredsuppgörelsen mellan Hamas och Israel har nu USA:s president Donald Trump landat i Israel.



Trump tas emot med pompa och ståt när han landar på flygplatsen Ben Gurion utanför Tel Aviv.

Benjamin Netanyahu på plats

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är på plats, visar bilder i israeliska medier. Där väntar även USA-sändebudet Steve Witkoff, liksom Trumps dotter Ivanka Trump och hennes make Jared Kushner, som deltog i fredsförhandlingarna i Sharm el-Sheikh i fredags.

Donald Trump väntas träffa anhöriga till gisslan

I Israel ska Donald Trump framträda inför det israeliska parlamentet, knesset, och sannolikt även träffa anhöriga till den gisslan som nu släpps. Därefter åker han vidare till egyptiska Sharm el-Sheikh för vidare samtal om vad som nu ska hända med Gaza.

Trump har följt frigivningen av de första sju gisslan ombord presidentplanet Air Force One, skriver Vita huset på X.

I en en telefonintervju med Axios under överfarten från USA till Mellanöstern säger Trump bland annat att fredsuppgörelsen i Gaza ”kan vara det största jag någonsin varit involverad i”.