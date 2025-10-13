Trump: "Fredsplanens andra fas är inledd"

Den andra fasen i fredsplanen för Gaza har inletts, säger USA:s president Donald Trump, som på måndagseftermiddagen landade i Egypten för toppmötet om Gazas framtid i Sharm el-Sheikh.

Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi, som står värd för mötet tillsammans med Trump, säger att den senare är den ende som kan skapa fred i regionen.

— Jag var säker på att du var den ende, herr president, som kunde avsluta det här kriget ... den ende kapabel att bringa fred till vår region, säger al-Sisi vid ett gemensamt framträdande inför mötet som samlar över 20 världsledare.