Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump: "Fredsplanens andra fas är inledd"

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 17:32
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 17:47
Donald Trump.
USA:s president Donald Trump tas emot av Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi i Sharm el-Sheikh på måndagen. Foto: Leon Neal/TT & Evan Vucci/TT

Den andra fasen i fredsplanen för Gaza har inletts, säger USA:s president Donald Trump, som på måndagseftermiddagen landade i Egypten för toppmötet om Gazas framtid i Sharm el-Sheikh.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Donald Trump

Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi, som står värd för mötet tillsammans med Trump, säger att den senare är den ende som kan skapa fred i regionen.

— Jag var säker på att du var den ende, herr president, som kunde avsluta det här kriget ... den ende kapabel att bringa fred till vår region, säger al-Sisi vid ett gemensamt framträdande inför mötet som samlar över 20 världsledare.

Trump svarade med att hylla den egyptiske presidenten för att ha spelat en nyckelroll i förhandlingarna med extremistgruppen Hamas.

