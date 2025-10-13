Donald Trump hoppas att Benjamin Netanyahu benådas från det korruptionsmål han står inför.

— Det här är en bra man, sa USA:s president i sitt tal i knesset.

USA:s president Donald Trump uppmanar sin israeliske motsvarighet Isaac Herzog att benåda premiärminister Benjamin Netanyahu från det korruptionsmål han står inför.



— Det här är en bra man (Netanyahu). Och jag har en idé, herr president, varför benådar du inte honom? sade Trump under sitt tal i knesset.

Netanyahu anklagas för bedrägeri och mutbrott

I en långdragen rättsprocess anklagas Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för bedrägeri, mutbrott och trolöshet mot huvudman. Anklagelserna består bland annat i mottagande av mutor i form av gåvor – däribland champagneflaskor och cigarrer.

Även detta påpekar Trump i sitt tal, även om han understryker att det ”inte är en del av talet”.

— Cigarrer och champagne, vem bryr sig om det? sade han.