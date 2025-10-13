Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Trump vill att Netanyahu benådas i korruptionsmål: Bra man

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 14:45
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 15:26
Donald Trump och Benjamin Netanyah.
Donald Trump och Benjamin Netanyah. Foto: Evan Vucci/TT & Chip Somodevilla/TT

Donald Trump hoppas att Benjamin Netanyahu benådas från det korruptionsmål han står inför.
— Det här är en bra man, sa USA:s president i sitt tal i knesset.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Israel, USA

USA:s president Donald Trump uppmanar sin israeliske motsvarighet Isaac Herzog att benåda premiärminister Benjamin Netanyahu från det korruptionsmål han står inför.

— Det här är en bra man (Netanyahu). Och jag har en idé, herr president, varför benådar du inte honom? sade Trump under sitt tal i knesset.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

MISSA INTE: Hård kritik mot SVT – Moderaterna ställer ultimatum

Netanyahu anklagas för bedrägeri och mutbrott

I en långdragen rättsprocess anklagas Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för bedrägeri, mutbrott och trolöshet mot huvudman. Anklagelserna består bland annat i mottagande av mutor i form av gåvor – däribland champagneflaskor och cigarrer.

Även detta påpekar Trump i sitt tal, även om han understryker att det ”inte är en del av talet”.

— Cigarrer och champagne, vem bryr sig om det? sade han.

Netanyahu själv beskriver åtalet mot honom som en politiskt motiverad häxjakt som drivs av ett partiskt rättsväsende.

LÄS MER: Samtliga ur gisslan släppta – jubel i Israel

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:45
Nyheter
/ Utrikes

Trump vill att Netanyahu benådas i korruptionsmål: Bra man

Idag
11:54
Nyheter
/ Utrikes

Kallas i Kiev – lovar miljard inför vintern

Idag
10:57
Nyheter
/ Utrikes

”Glöm skolan – du ska ta hand om en man nu”

Idag
10:57
Nyheter
/ Utrikes

Storbrand i Berlin efter explosion – över 40 skadade

Idag
09:48
Nyheter
/ Utrikes

EU återstartar gränsinsats i Gaza

Idag
09:19
Nyheter
/ Utrikes

Samtliga ur gisslan släppta – jubel i Israel

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons