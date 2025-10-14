Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Polisen

Tre poliser döda i explosion i Verona – vräkning gick fel

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 09:57
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 10:27
Tre poliser har omkommit i en explosion i Verona, Italien.
Tre poliser har omkommit i en explosion i Verona, Italien. Foto: Andrew Medichini & Claudio Furlan/AP/TT

Tre poliser har avlidit efter att en explosion ägt rum i ett bostadshus i Italien. Ytterligare ett tiotal personer uppges ha skadats. Bakgrunden till polisernas närvaro var då de skulle vräka boenden i huset, uppger italienska medier.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämne:

Polisen

Tre poliser har dödats och ett tiotal skadats i en explosion i ett bostadshus utanför italienska Verona, enligt räddningstjänsten.

Polisen forcerade dörren – bostaden var fylld med gas

Explosionen inträffade i samband med ett vräkningsförsök i Castel d'Azzano, strax söder om Verona, då polisen forcerade ytterdörren till bostaden, som var fylld av någon form av gas.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Buss har kört av vägen – 40 passagerare ombord

Räddningsarbetare och poliser till platsen efter explosionen i staden Castel d'Azzano, Verona. Foto: Claudio Furlan/AP/TT
Räddningsarbetare och poliser till platsen efter explosionen i staden Castel d'Azzano, Verona. Foto: Claudio Furlan/AP/TT

Två personer gripna

Två personer, en bror och syster i 60-årsåldern, kunde gripas, medan en tredje familjemedlem flydde, skriver italienska Ansa.

Nyhetsbyråns källor uppger att planen var att vräka tre syskon som tidigare hade hotat att spränga sig själva i luften.

De flesta av de skadade är poliser, men även en privatperson kom till skada.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:20
Nyheter
/ Utrikes

Minst 14 döda i gruvkollaps

Idag
10:01
Nyheter
/ Utrikes

Radioaktivitet hittad vid kryddnejlikeodling

Idag
09:57
Nyheter
/ Utrikes

Tre poliser döda i explosion i Verona – vräkning gick fel

Idag
09:55
Nyheter
/ Utrikes

83-årig man hittad död i frys på äldreboende i Florida

Idag
08:51
Nyheter
/ Utrikes

Medier vägrar skriva på Pentagons pressregler

Idag
08:50
Nyheter
/ Utrikes

Utmanar världens äldste president: "Tydlig seger"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons