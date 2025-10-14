Tre poliser döda i explosion i Verona – vräkning gick fel

Tre poliser har dödats och ett tiotal skadats i en explosion i ett bostadshus utanför italienska Verona, enligt räddningstjänsten.
Polisen forcerade dörren – bostaden var fylld med gas
Explosionen inträffade i samband med ett vräkningsförsök i Castel d'Azzano, strax söder om Verona, då polisen forcerade ytterdörren till bostaden, som var fylld av någon form av gas.
Två personer gripna
Två personer, en bror och syster i 60-årsåldern, kunde gripas, medan en tredje familjemedlem flydde, skriver italienska Ansa.
Nyhetsbyråns källor uppger att planen var att vräka tre syskon som tidigare hade hotat att spränga sig själva i luften.
De flesta av de skadade är poliser, men även en privatperson kom till skada.