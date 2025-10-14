Tre poliser döda i explosion i Verona – vräkning gick fel

Tre poliser har avlidit efter att en explosion ägt rum i ett bostadshus i Italien. Ytterligare ett tiotal personer uppges ha skadats. Bakgrunden till polisernas närvaro var då de skulle vräka boenden i huset, uppger italienska medier.

Tre poliser har dödats och ett tiotal skadats i en explosion i ett bostadshus utanför italienska Verona, enligt räddningstjänsten.

Polisen forcerade dörren – bostaden var fylld med gas

Explosionen inträffade i samband med ett vräkningsförsök i Castel d'Azzano, strax söder om Verona, då polisen forcerade ytterdörren till bostaden, som var fylld av någon form av gas.

Räddningsarbetare och poliser till platsen efter explosionen i staden Castel d'Azzano, Verona. Foto: Claudio Furlan/AP/TT

Två personer gripna

Två personer, en bror och syster i 60-årsåldern, kunde gripas, medan en tredje familjemedlem flydde, skriver italienska Ansa.

Nyhetsbyråns källor uppger att planen var att vräka tre syskon som tidigare hade hotat att spränga sig själva i luften.